Sağlık kabinine silahla saldıran erkek: "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri sandım"

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği öne sürüldü.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki özel bir sağlık kabininde meydana geldi. Kar maskeli bir kişi sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çalışma başlattı. Polis, silahlı saldırıda bulunan kar maskeli İ.D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde "Sağlık kabininin tabelasında ayrıldığım kız arkadaşımın ismini görünce ona ait sandım. Ateş ettim" dediği öne sürüldü.