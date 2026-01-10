Sağlık Ocağı cumartesi günü, pazar günü açık mı? 2026 Aile Sağlığı Merkezi (Sağlık Ocağı) çalışma saatleri

Sağlık ocakları, günümüzde "Aile Sağlığı Merkezi (ASM)" olarak adlandırılmakta ve Türkiye genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmaktadır. Vatandaşların temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayan bu merkezler, özellikle randevusuz hizmet almayı tercih eden kişiler için önemli bir yere sahiptir.

2026 yılı itibarıyla sağlık ocaklarının çalışma saatleri ve pazar günleri açık olup olmadığı, sıkça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Aile sağlığı merkezleri hakkında tüm detaylar şöyle:

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

2026 yılı itibarıyla sağlık ocaklarının standart çalışma saatleri şu şekildedir:

Hafta İçi: 08:30 – 12:30 ve 13:30 – 17:30

Bu saatler dışında hizmet almak isteyenler için en yakın hastanenin acil servislerini ziyaret etmek bir alternatif olabilir.

SAĞLIK OCAĞI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Sağlık ocakları, pazartesi gününden cuma gününe kadar açık olup, cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir. Resmi tatiller ve bayramlarda da sağlık ocakları genellikle kapalıdır.

SAĞLIK OCAĞINA RANDEVU GEREKLİ Mİ?

Sağlık ocaklarına randevu almadan gitmek mümkündür. Ancak yoğunluk yaşanmaması ve hızlı hizmet alabilmek için MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu almanız önerilir. Ayrıca, laboratuvar hizmetleri ve aşı uygulamaları gibi bazı işlemler için önceden bilgi almanız faydalı olacaktır.

SAĞLIK OCAĞINA NASIL GİDİLİR?

Aile sağlığı merkezleri genellikle mahallenize en yakın noktada bulunur. Adresinizi bilmiyorsanız, e-Devlet üzerinden bağlı olduğunuz ASM’yi sorgulayabilir veya Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞINDA HANGİ HİZMETLER SUNULUR?

Sağlık ocakları, birinci basamak sağlık hizmetlerini sunarak temel sağlık ihtiyaçlarınızı karşılar. Sağlık ocaklarında sunulan başlıca hizmetler şunlardır:

Muayene Hizmeti: Aile hekimleri tarafından genel sağlık muayenesi yapılır.

Aşı Uygulamaları: Bebeklik ve çocukluk aşılarının yanı sıra yetişkinlere yönelik aşılar yapılır.

Laboratuvar Hizmetleri: Kan, idrar ve diğer temel tahliller gerçekleştirilir.

Reçete Yazımı: Kronik hastalığı olan kişiler için düzenli ilaç reçeteleri yazılır.

Raporlar ve Sağlık Belgeleri: İşe giriş raporları, sporcu raporları gibi belgeler hazırlanır.

Kadın Sağlığı Hizmetleri: Gebelik takibi ve doğum kontrolü ile ilgili hizmetler sunulur.

Çocuk Sağlığı: Büyüme ve gelişme izlemeleri yapılır.

SAĞLIK OCAĞI'NDA GİDERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Aile hekiminize danışmadan önce kimliğinizi yanınızda bulundurmanız gerekir.

Erken Saatlerde Gidin: Sabah saatleri, sağlık ocaklarında daha az yoğunluk yaşanan zaman dilimleridir.

E-Devlet'ten Kontrol Edin: Aile hekiminizin hangi ASM'de görev yaptığını öğrenmek için e-Devlet'i kullanabilirsiniz.

Tahlil İçin Erken Saatleri Tercih Edin: Kan ve idrar tahlilleri için sabah erken saatlerde gitmeniz önerilir.

SAĞLIK OCAĞI ACİL DURUMLARA BAKAR MI?

Sağlık ocakları, acil durumlar için uygun değildir. Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetidir. Acil durumlarda en yakın hastanenin acil servisine başvurulması gerekir.

Evet, sağlık ocaklarına randevu almadan gidebilirsiniz. Ancak yoğunluk durumuna göre bekleme süreniz değişebilir.