Sağlık raporları mahkemeye sunuldu: Esila bir gün daha cezaevinde kalmamalı

8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi sebebiyle tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın sağlık sorunları artarak sürüyor.

Ayık'ın avukatları Esila'nın 23 Nisan'da fenalaşarak acile kaldırıldığı gün yapılan tahlil sonuçlarını aldı.

Öte yandan Belçika'daki nefroloji doktorundan da "cezaevinde kalamayacağına dair" yazı aldı.

TAHLİYE EDİLMELİ

Bu belgeleri İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sunan Avukat Göksun Canberk Uluğ şöyle dedi: "Mahkemenin itirazımızı işleme koymasını bekliyoruz. Sağlık durumu günden güne kötüye giden Esila 1 gün daha cezaevinde kalmamalı."