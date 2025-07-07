Sağlık satışa çıktı

AKP’nin uyguladığı sağlık politikaları nedeniyle yurttaşlar uzun süredir özel hastanelere mahkum ediliyor. Bu durum nedeniyle de sağlık, temel hak olmaktan ziyade alınıp satılabilen bir metaya dönüştürüldü. Hal böyleyken özel hastaneler veya poliklinikler de birer ticarethane gibi hareket ediyor. Bu durum emlak sitelerinin ilanlarına da yansıdı. Bu sitelerde satışa çıkarılan veya devren kiralanan hastaneler bulunuyor.

Özellikle bir ajans meşhur bir emlak sitesinde yaklaşık 30 tane hastane, poliklinik veya tıp merkezi, sağlık merkezi gibi ilanlar verdi. Bu ajansın verdiği ilanların hemen hemen hiçbirinde detay verilmedi. Tüm ilanlarda benzer şekilde sadece “Tüm özellikli üniteleri mevcut. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz” gibi ifadeler kullanıldı. Ajansın “satılık hastane elit lokasyon”, “Anadolu Yakasında Satılık Faal Hastane”, “Anadolu Yakasında satılık hastane” başlıklı farklı ilanları var. Fiyatları da 495 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Ajans dışında doğrudan sahibi tarafından verilen ilanlar da bulunuyor. “55 yataklı, 18 kadrolu hastane” ifadesi kullanılan bir ilanda İstanbul’da bulunan hastanede kadroda hangi dalda uzmanların yer aldığı bilgisi veriliyor. Yine İstanbul’da satılan bir diş polikliniği ilanında ise “Müstakil 6 katlı binada 3 yıldır aktif çalışan, 6 ünitlik altyapıya sahip, halen 3 ünit aktif. Ana cadde üzerinde, yoğun araç ve yaya trafiğine sahip, cam giydirme cepheli, makul kiralı binada. S. Gökçen, lüx oteller ve toplu ulaşımla kolay erişim” deniliyor.

İstanbul Beşiktaş’ta satılığa çıkarılan bir diş kliniği için verilen ilan ise oldukça detaylı. İlanda “Şehrin en prestijli noktalarından birinde, satılık diş kliniği! Tabela değeri yüksek ve yoğun yaya trafiğine sahip merkezi lokasyon. Şık ve modern mobilyalar ile özenle dekore edilmiş. Yatırımcılar ve diş hekimleri için kaçırılmayacak fırsat!”

Ankara’da devren işletmesiyle satışa çıkarılan bir hastane için verilen ilanda ise şu ifadeler yer alıyor: “İşletmesi ve ruhsatı ile birlikte devren satılık hastane ve binası. İstenirse mülkü verilebilir.” Çanakkale’de devren kiralanan bir güzellik merkezi için ise “Güzellik salonumuzu değerli kıla​n en belirgin özelliği: 7 senelik prestijli bir geçmişi oluşu ve 7 sene boyunca profesyonel olarak medikal estetik hekim tarafından işletilmesidir. Buna istinaden potansiyel bir müşteri portföyüne sahiptir. Yani işletmeyi devralacak kişi zorlanmadan ve zaman kaybetmeden kazanç sağlamaya başlayacaktır” deniliyor.