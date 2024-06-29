Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: “TTB seçimlerinde nispi temsil sistemi uygulanmalıdır”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 76’ncı Kongresi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu

. Seçim sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini söyleyen Doğan, ayrıca TTB yönetiminde Sağlık Bakanlığı’ndan temsilci olması gerektiğini belirtti. TTB’nin hekimlerin tamamını temsil eden bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade eden Doğan, “Yapılan seçimle iki yıl boyunca TTB’yi yönetecek konsey ve kurulları belirlenecek. Ancak mevcutta uygulanan yöntemden dolayı TTB’de gerçek temsil sağlanamamaktadır. Kuruluş amacı hekimlerimizin haklarını korumak ve sağlık sistemini geliştirmek olan Türk Tabipleri Birliği’nin seçimi, kuruluş amaçlarından uzaklaşan TTB’yi asıl amacına döndürmek için büyük fırsattır. Fakat uygulanan seçim sistemi bunun önüne geçmektedir. Bu sebeple TTB seçimlerinde çarşaf liste uygulanması sistemi yerine nispi temsil sisteminin uygulanması şarttır. Bu sayede çoğulcu ve katılımcı bir temsiliyet sağlanabilir” ifadelerini kullandı.



“TTB yönetiminde Sağlık Bakanlığı’ndan da temsilci olmalı”

TTB yönetiminde Sağlık Bakanlığı’ndan temsilci bulundurulması gerektiğine de dikkat çeken Doğan, “Bunun yanı sıra Türk Tabipleri Birliği’ni denetim görevi kanun ile Sağlık Bakanlığına verilmiş olmasına rağmen bugüne kadar bu yetki yalnızca birkaç defa kullanılmıştır. Türk Tabipler Birliği yönetiminde Sağlık Bakanlığı adına temsilci bulundurulması işleyişe katkı sunacak, kamu niteliğinde olan bu kurumun kamu ile arasındaki bağı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.