Sağlık sigortası vaadiyle 1,8 milyon dolandırdılar: 5 kişi tutuklandı

Batman’da telefon dolandırıcıları, “özel sağlık sigortasına yatırılan paranın iadesi yapılacak” yalanıyla bir kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandırdı. 5 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Batman’da dolandırıcılar, kendilerini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtarak yeni bir yöntemle bir yurttaşı mağdur etti. “Polis, asker, savcı” yalanının ardından bu kez sağlık sigortası iadesi tuzağı devreye sokuldu.

DOLANDIRICILARIN YENİ TAKTİĞİ

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler mağduru telefonla arayıp “özel sağlık sigortasına yatırılan paranın iadesi yapılacak” diyerek güvenini kazandı. Yönlendirmeler sonucu mağdurdan toplam 1,8 milyon lira alan dolandırıcılar, izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Mağdurun şikayeti üzerine Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paranın izini süren ekipler, bankalardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek parayı çeken kişilerin kimliklerini belirledi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Tespit edilen şüphelilere yönelik 15 Nisan’da Batman merkezli İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.G., S.E., İ.H., Y.O. ve E.T. yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin bankadan para çektikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma devam ediyor.