Sağlık sistemi bu yükü kaldırmıyor

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2023 Haber Bülteni, içerdiği veriler itibariyle hekime müracaat sayılarındaki olağanüstü artışı gözler önüne serdi. Verilere göre, birinci, ikinci ve üçüncü basamaklarda kişi başı hekime müracaat sayıları yüzde 8’lerden yüzde 11’4 çıkarken, bir yılda 1 milyara yakın hekime başvuru yapılması dikkat çekti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini piyasalaştırarak hizmet sunumundaki niteliği düşüren, buna karşılık iş yükünü artırarak çalışma koşullarını ağırlaştıran, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin en yıkıcı etkilerinden birinin hekime ve sağlık kurumlarına başvuruları sayılarında karşımıza çıktığına dikkat çekti.

BAŞARISIZLIK GÖSTERGESİ

85 milyon nüfusa sahip ülkede yurttaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla ortalama 11,4 defa bir sağlık kurumuna başvurduğunu anımsatılan açıklamada "Teşhis ve tedavi süreçlerinin uzamasının bir işareti olduğu gibi, akılcılıktan ve bilimsellikten uzaklaşan sağlık politikalarındaki başarısızlığın bir ifadesidir" denildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına en az 11 kere başvuru, hekim, hemşire, teknisyen, ebe, vd. çalışanların iş yükünü ve sağlık sistemindeki yoğunluğu artıran bir faktördür. Hastane ve hekime başvuru sayılarının artışı sistemi kilitleyerek muayene sürelerini 5 dakikaya ve altına çekmiş, kimi branşlarda randevu krizine yol açmıştır. Sağlık çalışanlarını daha fazla esnek ve güvencesiz çalıştırma, angarya dayatma stratejisi eşliğinde bu sorunları çözme girişimleri ise yeni sorunlara yol açmaktadır. Tedavi olamayan veya 5 dakikalık muayene süresinde kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini düşünen yurttaşlarımız sistemdeki çarpıklıklara yönelik öfkesini en yakınındaki sağlık çalışanlarına yansıtmaktadır. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanları bu yükü taşıyamaz. Beyaz Kod sistemi kurulduğu günden bu yana en az 120 bin sözlü ve fiziksel şiddet bildirimi verilmesi söz konusu durumun ispatı niteliğindedir. Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nden vazgeçilmeli ve projenin dayattığı “hastaneleri şirket, hastaları müşteri” olarak gören piyasa mantığı terk edilmelidir. Planlı ve kamucu sağlık politikaları eşliğinde sağlık hizmetlerinin sunumu ve organizasyonu yeniden düzenlenmeli; hekimlerle yurttaşlarımızı karşı karşıya getiren çalışma koşulları sona erdirilmelidir."

SAĞLIK TALEBİNDE PATLAMA

Yıllara göre hekime başvuru sayıları: