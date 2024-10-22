Sağlık sistemi yeniden kurgulanmalı

Ebru ÇELİK

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile İstanbul Tabip Odası, yeni doğan çetesine ilişkin "Bu olay bizim sağlık sistemimizin artık böyle devam edemeyeceğinin açık göstergesi. Sağlık sistemi yeniden kurgulanmasıdır" açıklamasını yaptı.

Cağaloğlu'ndaki İTO binasında bugün düzenlenen toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, “yenidoğan çetesi” üzerinden sağlık alanında meydana gelen olayların son derece “vahim” bir tabloyu açığa çıkardığını söyledi.

Azap "Bu olay bizim sağlık sistemimizin artık böyle devam edemeyeceğinin de çok açık bir göstergesi. Sağlık Bakanı’nın açıkladığı bir revizyonla bunları önlemek mümkün değildir. Yapılması gereken sağlık sisteminin yeniden kurgulanmasıdır. TTB olarak bugüne kadar bilimsel verilerden, sağlık sistemini iyi işleten ve halkın sağlığını koruyabilen ve geliştirebilen ülkelerin yapmış olduğu uygulamalardan yola çıkarak önerdiğimiz reçetelerimiz var” dedi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, iddianamede 19 bebeğe ilişkin, ailelerin ihbar ve başvuruları üzerine değerlendirme yapıldığını söyledi.

SORUŞTURMADAN SONRA ÖLMÜŞLER

Bebek katliamının sorumlusu olan hekimler hakkında resen soruşturma başlattıklarını ve söz konusu suçların "meslekten men" cezasını gerektirdiğini vurgulayan Küçükosmanoğlu, bebeklerin çoğunun soruşturma başladıktan sonra ölmesinin de dikkat çekici olduğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu, "Gerekli denetimlerin yapılmadığını soruşturma öncesinde yaşananlarla aslında ortada. Burada danışmanlık hizmeti şeklinde yapılan sözleşmelerle suç örgütü tarafından yenidoğan ünitelerinin taşeron şekilde işlendiği anlaşılmaktadır" dedi. Küçükosmanoğlu, yenidoğan döneminin sağlığın en kırılgan olduğu dönem olduğunu, bebek ölümlerinin yarısından fazlasının ilk 28 günde gerçekleştiğini kaydetti. Özel hastanelerin yüksek ödeme aldığını belirten Küçükosmanoğlu, "Yoğun bakım ücretlerinden ek ücret alınmıyor, böyle bir fark talep edilemiyor. SGK, özel hastanelere biraz daha fazla ödeme yapıyor. Bu hastaneler tam doluluk sağlayarak, basamakları yüksek göstererek SGK'nın suiistimali söz konusu" dedi.

BAKANLIĞI GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Kamuya ait yenidoğan yatak bakım sayısının ivedilikle artırılmasının önemine işaret eden Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığı görevini yerine getirmemiştir. Topluma güven verici tutum gösteremeyen Sağlık Bakanlığını sorumlu davranarak görevini yapmaya davet ediyoruz, bu atamayı yapan Cumhurbaşkanının da görevi vardır. Sağlığı alınır, satılır bir meta haline getiren sağlıkta dönüşüm projesinin sonucudur. Sağlık piyasanın dinamiklerine terk edilmemelidir. Sağlık Bakanlığı görevini yerine getirememiştir. Kamu eliyle herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ulaşılabilir bir sağlık sistemi kurmak gereklidir."

ALINIP SATILAN BİR SAĞLIK

İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ali Karakoç ise sağlıkta dönüşüm programıyla sağlığın alınıp satılır bir metaya dönüştürüldüğünü söyledi. Karakoç, "Sağlıkta dönüşüm ölüm getiriyor, sağlık emekçileri üzerine inanılmaz bir mobbing, iş yükü getiriyor. Tıbbi etik ilkelere göre yıllardır mesleğini yürüten sağlık emekçileri suç ortağı değil. Bir an önce gerekli cezaları alıp ve disiplin soruşturması hızlıca sonuçlandırılmalı. Bu bebek ölümleri 'yenidoğan çetesi' olarak niteliyoruz ama sağlıkta dönüşüm programının sonucu. Kamudan karşılanan herkese eşit, nitelikli bir sağlık hakkı mümkün. Mücadele ederek aşabiliriz" dedi.