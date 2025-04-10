Sağlık sorunları yaşıyordu: Hakkında ev hapsi kararı verilen Mahir Polat'ın tedavi süreci başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve sağlık durumu nedeniyle "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tedavi süreci başladı.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre, Polat daha önce anjiyo işleminin de gerçekleştirildiği Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde bugün itibarıyla tedaviye başladı.

DÜN AKŞAM CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Polat, "konutu terk etmeme" şeklinde verilen adli kontrol kararının ardından dün (9 Nisan) akşam saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkmıştı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Polat, herkese selamlarını ileterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim için zor bir an, dostlarım içeride ben buradayım. Şu an sadece dinlenmem lazım. Çok yorgunum.Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş bunu biliyorum. İnsanlar ne yazdı bilmiyorum. Çünkü onlara bile ulaşamadım ama kalpten hakikaten bu toprakların insanını hem seviyorum hem çok güveniyorum. Hepinize çok sevgiler."

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, 8 Nisan'da sabah saatlerinde sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirilmişti.

Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine gerek olmadığı belirtilmişti.