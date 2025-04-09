Sağlık sorunları yaşıyordu: Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Halk TV canlı yayına bağlanarak konuya ilişkin açıklama yaptı. Erdem, "Adli Tıp Kurumu'nun raporuna mütalaa olmadık ama savcılıktan böyle bir bilgi geldi" dedi.

Ev hapsi şeklinde bir adli kontrolün, uygulanacağına dair bilgi geldiğini anlatan Erdem, şunları söyledi "Dolayısıyla o kararı da görmedim. Bunlara istinaden ama bunlara rağmen şey söyleyebilirim bir bu bu haberi doğruladığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

Polat'ın ilerleyen saatlerde ev hapsi kararıyla tahliye edilmesi bekleniyor.

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK SORUNLARI

Mahir Polat, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklandı. Sağlık sorunları yaşayan Polat, tutuklanmadan önce iki hafta önce anjiyo oldu ve kalp damarlarında 6 adet stent takıldı.

Elverişsiz cezaevi koşullarında durumu kötüleşen Polat'ın tahliye edilmesi için meslek örgütleri, siyasi partiler ve çok sayıda siyasetçi ve doktor tarafından çağrı yapıldı.

Sağlık sorunları için ilaç kullanan Polat, yaşadığı yüksek tansiyon nedeniyle 23 Mart'tan bu yana birçok kez cezaevinden hastanelere sevk edildi.

Polat, son olarak geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, ardından yeniden Silivri Cezaevi'ne geri gönderildi.