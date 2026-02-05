Sağlık turizmiyle dolandırıldılar!

Yabancı ülkelerden birçok kişi sağlık turizmi kapsamında başta saç ekimi ve estetik operasyonlar olmak üzere tıbbi tedavi görmek için Türkiye’ye geliyor. Ancak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’ye tedavi olmak için gelen yabancı hastaların dolandırıldığı iddiasıyla bir soruşturma yürütüyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yetkilileri ile hastanenin eski çalışan Kosova vatandaşı Adem D, Türkiye’ye tedavi olmak için gelen Kosova vatandaşlarını dolandırmakla suçlanıyor.

45-50 BİN AVRO ÖDEDİLER

Emniyet’in çalışmasına göre, iki Kosova vatandaşı, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görmek için Adem D. isimli Kosova vatandaşı ile anlaştı. Mağdurlar, hastane yönetimi için aracılık yaptığını iddia eden Adem D’ye elden para verdiler. Hatta bir mağdur, Kosova Devleti tarafından da hastaneye ödeme yapıldığını ifade etti. Adem D’ye para veren mağdurlar Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ilaç ve tedavileri karşılanmayınca verdikleri parayı geri istedi ancak alamadılar. Bunun üzerine hastane yönetimi ile Adem D’den şikâyetçi oldular.

Mağdurlardan biri ifadesinde, 45 bin avro ödediğini belirterek, “Erkek çocuğumun tedavisi için Biruni Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan Adem D. isimli şahıs benden 45 bin avro ilaç parası istedi. Ben de bu parayı 22 Ekim 2024 tarihinde Adem D’ye elden teslim ettim. Ancak bana ne bir ilaç ne de bir hizmet verdi. Ben bu durumundan dolayı Adem’e sürekli olarak mesaj attım ve aradım. Ancak beni ‘ilaçlar geliyor, haftaya gelecek’ gibi sözlerle oyaladı…” dedi.

Bir diğer mağdur ise 50 bin avro ödediğini belirterek ifadesinde şunları anlattı: “Yaklaşık bir yıl önce Adem D. abimin ameliyatı için benden 50 bin avro talep etti. Ben de Adem isimli şahsa 50 bin avro parayı elden teslim ettim. Adem bu parayı hastanede Alparslan isimli şahsa teslim ettiğini söyledi. Daha sonra hastaneye gittiğimizde ilk önce böyle bir paranın olmadığını söylediler üst mercilere çıktığımızda ise paranın hastanede olduğu ve 30 bin avrosunun Kosova Hükümeti tarafından abim adına Biruni Hastanesi’ne yatırıldığı görüldü… Biruni Hastanesi’nde şebeke ağı var. Benden para alan ve karşılığında bana hizmet vermeyen Adem D. isimli şahıstan ve Biruni Hastanesi’nden şikayetçiyim.”

HASTANEYİ İŞARET ETTİ

Kosova vatandaşı Adem D. ise hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında verdiği ifadelerde suçlamaları reddetti. Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Adem D. ifadesinde özetle, “Kosova Sağlık Bakanlığı ödemeleri şahsa değil kuruma yapmaktadır ve bu kapsamda ödemeler Biruni Üniversitesi’ne yapılmıştır. Ben elden para almadım. Olay tarihinde Biruni Üniversitesi Hastanesi’nde yurtdışından gelen hastalara hizmet veriyordum. O işin koordinasyonunu ben yapıyordum” dedi. Biruni Üniversitesi Hastanesi de Adem D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Kasım 2024 tarihinde Adem D'nin iş akdi feshedilmiş ve söz konusu iddialar ile ilgili araştırma süreci başlatmıştır” denildi.

30 Ocak 2025’te gözaltına alınan Adem D, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yurtdışı çıkış yasağı ile iki haftada bir imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Adem D’nin cep telefonuna da inceleme yapılması için el konuldu.

SAVCILIĞA YANIT VERMEDİLER

Soruşturma sürecinde savcılık Biruni Üniversitesi’nden bilgi ve belge talep etti. Ancak savcılığın defalarca yazı göndermesine rağmen üniversitenin yanıt vermediği görüldü. BirGün’ün edindiği bilgilere göre soruşturma sürüyor. Mağdurlardan birinin avukatı savcılığa sunduğu dilekçede, “Ödemelerin bir kısmı direkt Biruni Üniversitesi’nin resmi hesabına yapılmıştır. Biruni Üniversitesi yetkililerinin şüpheli olarak dosyaya eklenmesine ve ifadelerinin alınmasına karar verilmesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.