Sağlık ve sosyal hizmet işçileri İstanbul'dan Ankara’ya yürüyüş başlattı

DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş, kamu işçileri için asgari ücret ve asgari sözleşme anlamına gelen Kamu Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sesini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

DİSK ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, “Bu, ülkenin gerçek sahibi olan Türkiye halkının hak mücadelesinin yürüyüşüdür. 100 binlerce işçinin emekçinin sesi soluğu olarak Ankara’ya ulaşacağız. Hepimizi yoksullukta, asgaride eşitlemeye çalışan bu politikaları değiştirene kadar hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz” dedi.

DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş sendikası, üçte birinden fazlasını sağlık sektöründe çalışanların oluşturduğu 600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren, kamu işçileri için asgari ücret niteliği taşıyan Kamu Çerçeve Protokolü sürecinde kamu işçisinin taleplerini dile getirmek için yürüyüş başlattı. DİSK ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da yer aldığı yürüyüş öncesinde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kamu çalışanı sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin şikayet ve talebini, “Hükümet aralarında biz sağlık işçilerin de olduğu 600 bin kamu işçisini aylarca oyaladıktan sonra adeta hakaret edercesine gayri ciddi bir teklif verdi. O da yetmedi, teklifinde gayri ciddi bir artış yaptı. Yüksek enflasyon ve ağır vergi yükü karşısında 6 aydır kamu çerçeve protokolünün sürüncemede kalmasını, oyalanmasını ve ardından gelen bu ciddiyetsiz teklifleri asla kabul etmiyoruz. Ücretlerimizin yüksek enflasyon ve vergi kayıpları karşısındaki bütün kaybının giderilmesini talep ediyoruz” şeklinde dile getiren Çerkezoğlu şöyle devam etti:

"BU,TÜRKİYE HALKININ, HAK MÜCADELESİNİN YÜRÜYÜŞÜDÜR"

“Bu yürüyüş, yüksek enflasyon koşullarında 11 aydır aynı ücretle evine ekmek götürmeye çalışan, evini geçindirmeye, çoluğunu çocuğunu geçindirmeye çalışan 600 bin kamu işçisinin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş hastanelerde 24 saat sağlık hizmeti sunan, en temel hakları ellerinden alınan sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten 19 milyon işçinin, emekçinin insanca yaşam yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edilen milyonlarca işçi kardeşimizin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, asgari ücrete bile ulaşamayan, 14 bin 469 lirayla yaşamaya mahkum edilen milyonlarca emeklinin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, emeğinin karşılığını alamayan, açlık sınırının biraz üzerinde ücretlere mahkum edilen milyonlarca kamu emekçisinin yürüyüşüdür. Yani bu yürüyüş, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin, hatta çocuklarımızın yürüyüşüdür. Yani, bu ülkenin gerçek sahibi olan Türkiye halkının, hak mücadelesinin yürüyüşüdür. Bugün İstanbul’dan yola çıkıyoruz. Kocaeli, Bursa, Bilecik, Eskişehir üzerinden Ankara’ya ulaşacağız. 100 binlerce işçinin emekçinin sesi soluğu olarak Ankara’ya ulaşacağız. Çünkü biliyoruz ki, bizi bu açlığa, yoksulluğa mahkum eden politikalar, ülkeyi yöneten iktidarın sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Hepimizi yoksullukta, asgaride eşitlemeye çalışan bu politikaları değiştirene kadar hepbirlikte yan yana, omuz omuza mücadele edeceğiz.

"DİSK, İSTATİSTİK OYUNLARIYLA BARAJ ALTINDA BIRAKILDI"

DİSK olarak Kamu Çerçeve Protokolü masasında değiliz. Kamu Çerçeve Protokolü bu ülkede konfederasyonlar tarafından imzalanıyor. Sendikamız Devrimci Sağlık-İş geçtiğimiz yıl yetki döneminde, yüzde 1 işkolu barajını geçmesine rağmen, mahkeme kararıyla da bu durum tescil edilmesine rağmen Çalışma Bakanlığı tarafından, istatistik oyunlarıyla baraj altında bırakıldı. O nedenle DİSK olarak bugün, Kamu Çerçeve Protokolü masasında değiliz. Ama 100 binlerce kamu işçisinin hayatını belirleyecek olan bu sözleşme süreci tıpkı asgari ücrette olduğu gibi, masada olmasak da DİSK’in gündemidir. Biz her zaman olduğu gibi, masada değiliz, meydandayız"

"BU GELEN İŞÇİNİN AYAK SESLERİ"

Açıklamanın ardından yürüyüşe başlayan Dev Sağlık-İş üyeleri, Taksim'den Dolmabahçe önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. “Ankara Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri” sloganları eşliğinde Dolmabahçe önünden otobüse binildi. İzmit, Bursa, Bilecik, Eskişehir’de belirli noktalarda gerçekleştirilecek basın açıklamalarının ardından Ankara’ya ulaşacak olan sendika üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyecek.