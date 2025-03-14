Sağlıkçı angarya altında eziliyor

Bugün Tıp Bayramı. Ancak bir taraftan yoğun ve uzun çalışma saatleri, diğer taraftan her geçen gün azalan özlük hakları sağlık emekçilerini her geçen gün daha da tüketiyor. Sağlık emekçileri ya istifa ediyor ya emekli oluyor ya da yurtdışına göç etmenin yollarını arıyor. Sağlık meslek örgütleri ve sağlık emekçileri emekçileri ‘‘Yoğunlaşan iş temposu giderek dayanılmaz hal alıyor. Sağlık emekçisini tüketen sistem halka başarı olarak sunuyor. Bu gidişe artık dur denilmeli’’ dedi.

AKP hükümeti döneminde hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı kamu sağlık sistemini her geçen gün daha da çıkmaza soktu. Sağlık, çökme noktasına gelirken nitelikli hizmet alamayan hastalar da sistemin mağduru

Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, hekim ve sağlıkçıların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek ‘‘Yoğun ve uzun çalışma saatleri sağlık emekçilerine evleri yokmuşçasına sağlık kurumlarını yaşam alanı haline getirmiş durumda. Öyleki her geçen yıl iyileşme değil daha da yoğunlaşan bir iş tenposu dayatılmakta’’ dedi. 2021-2023 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hizmet verilerinin, sağlık emekçisi sayısındaki artışın 2 katından fazla olduğunu söyleyen Yalçınkaya, şöyle devam etti: ‘‘Bu veriler nasıl bir angarya ile karşılaştığımızı da gösteriyor. Buna karşın çalışma alanınsa sağlık emekçilerin sağlığından, sosyal haklara, ekonomik haklara her geçen yıl önceki dönemi arar durumdayız. Bakanlık bu yoğunluğu angarya ile aşmaya çalışıyor. Sağlık emekçisini tüketen sistem halka başarı olarak sunuyor. Bu yoğunluğa karşı saatlik;

• Lise mezunu hemşire 85 TL

• Lisans mezunu hemşire 100 TL

• Pratisyen hekim 146 TL

• Uzman hekim 161 TL nöbet ücreti

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2022-2023 dönemi Sağlık Bakanlığı hastanelerinde:

• Başvuru sayısı %38 arttı

• Yatan hasta sayısı %26 arttı

• Ameliyat sayısı %53 arttı

• Uzman hekim ve hemşire sayısı ise sadece %14 artış gösterdi.