Sağlıkçı intiharlarına karşı adımlar atılmalı

Haber Merkezi

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi bölümünde görevli asistan hekim Dr. Uğurcan Ağcaoğlu ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Azer Gürgün’ün intiharlarına dair açıklama yaptı.

Sağlık çalışanları arasında artan intiharların "anomik" intiharlar olduğunun açıklayan ATO, mobbinge karşı atılması ve izlenmesi gereken adımları sıraladı.

Hastanelerde ve tıp fakültelerinde liyakatsız atamalar sonucunda göreve getirilen yöneticilerin -başta asistan hekimler olmak üzere- sağlık emekçilerine uyguladıkları mobbing ve sistematik baskı sonucunda değersizlik hissinin arttığının belirtildiği açıklamada "Sağlık kurumlarındaki artan şiddet ise, tükenmişlik ve yılgınlık hissiyatını daha da artırmaktadır. Ülkemizin ağır ekonomik koşulları altında öğrenim hayatına devam etmeye çalışan tıp öğrencileri arasında geleceksizlik düşüncesi yaygınlaşmakta, kariyerlerine ya da yaşamlarına dair umutsuzlukları da giderek derinleşmektedir” ifadeleri kullanıldı.