Sağlıkçılar Ankara’ya yürüyor

HABER MERKEZİ

DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş, kamu işçileri için asgari ücret ve asgari sözleşme anlamına gelen Kamu Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sesini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Dün İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden başlayan yürüyüş İzmit'e ulaştı.

DİSK ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, “Bu yürüyüş, bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten 19 milyon işçinin, emekçinin insanca yaşam yürüyüşüdür Bugün Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de basın açıklamaları gerçekleştirecek olan emekçiler, 3 Temmuz Çarşamba günü Ankara'ya ulaşarak Çalışma Bakanlığı'nda taleplerini dile getirecek.