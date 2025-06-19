Sağlıkçılar: Bizimkisi artık bir hak hikâyesi

Haber Merkezi

Sağlık meslek örgütleri, ‘‘Eziyet yönetmeliği’’ olarak nitelendirdiği Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin ardından yapılan maaş kesintilerini dün Ankara ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto etti. Başkentte bir araya gelen çok sağlıkçılar ‘‘Eziyet yönetmeliğini geri çekin", ‘‘Bu düzene son’’, ‘‘Bizimkisi bir hak hikâyesi’’ yazılı döviz ve pankartları açtı. Grup adına basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aile Hekimi Dr. Alpertan Açar okudu.

Açar, Sağlık Bakanlığı’nın temel görevinin halk sağlığını korumak için birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek, Aile hekimlerinin ve ASM alışanlarının ekonomik ve özlük haklarını iyileştirmek olduğunu belirterek "Ne var ki, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte yap-boz tahtasına dönüştürülen birinci basamak sağlık sistemimizde bunlardan söz etmek mümkün değildir. Eziyet Yönetmeliği”nin bilimsellikten uzak performans hedefleri ve karmaşık matematiksel formülleri nedeniyle hekimlerden yaklaşık yüzde 5 ile 15, yoksulluk sınırı altında geçinmeye çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarından aynı oranlarda maaş kaybı gerçekleşti. Eziyet Yönetmeliği geri çekilmeli’’ dedi.