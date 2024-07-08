Sağlıkçılar çözüm bekliyor

Haber Merkezi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sivrisinek sorunu yaşandığını aktaran SES Şişli Şube yöneticisi Muhsin Uysal, "Çözüm bekliyoruz" dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eksi 7'nci katını geçtiğimiz hafta su bastı. Kanalizasyon sisteminde yaşanan arıza nedeniyle meydana gelen su baskını sonrası hastanede sivrisinek sorunu baş gösterdi.

Yaşananlara dair konuşan S Uysal, "Steril olması gereken ameliyathane gibi birimlerde dahi sivrisineklerin yoğun bir şekilde var olduğunu gözlemledik. Yoğun bakımlarda da ciddi bir sivrisinek sorunu mevcut” dedi.