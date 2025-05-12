Sağlıkçılar İzmir’den seslendi: Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

İzmir Sağlık Platformu, Ebe ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Basın açıklamasını okuyan SES İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Hava Akcan, sağlıkta dönüşümün halkı mağdur ettiğini ve sağlık emekçilerinin tamamını hasta ettiği vurguladı. “Sağlık emekçilerinin tümü tükenmiştir” ifadelerini kullanan Akcan, “Hemşireler ve ebeler, çığ gibi büyüyen sorunlar karşısında; neler yapılacağını bildikleri halde sözlerinin hiçe sayılması karşısında öfkelidir. Liyakatsiz ve torpilli yöneticilerin, bu kadar sorun karşısında hiçbir problem yokmuş gibi davranarak çalışanlara zorunlu ‘gönüllü’ mesai uzatmaları dayatması, iki birimde birden görevlendirme yapması ve itiraz edenlere ‘Yer değişikliği ister misin’ gibi yumuşak tehditlerle yaklaşması çalışanları bıktırmıştır” diye konuştu.

SİSTEM TIKANDI

İnsanca çalışma koşullarının olmadığı, bedensel ve ruhsal sağlığın bozulduğu, uzun çalışma saatleri, angarya ve baskının olduğu bir ortamda; ne iş olsa hemşirenin görevi sayıldığını belirten Akcan, şöyle konuştu: “Bu kadar sağlıksız koşullar karşısında Sağlık Bakanlığı’nın işyerlerinde oluşturduğu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ne işe yarar? Çalışanı korumak ve şartları düzeltmek kimin görevidir?”

Sağlık sisteminin can çekiştiğini dile getiren Akcan, “Halkın vergilerini oluk oluk sermayeye aktardığınız şehir hastaneleri şehirden ve halktan uzak, sorunlar katlanarak büyüyor. Koruyucu sağlık hizmetini yok ettiniz, köyde ve kentte sağlık ocaklarını kapattınız. Sağlık sistemi tıkandı” dedi.

12 Mayıs Hemşireler günü ve haftasında da mesleklerine sahip çıktıklarını vurgulayan Akcan, açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı: “Taleplerimiz yerine getirilinceye ve haklarımızı alıncaya kadar yan yana durmaya hep birlikte mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

TALEPLER SIRALANDI

Açıklamada, İzmir Sağlık Platformu’nun talepleri şöyle sıralandı:

“-Personel açığı acilen giderilsin.

-Ayda 5 gece üstü nöbet yasaklansın.

-Tüm ek ödemeler maaşa, emekliliğe yansıtılsın.

-Gece mesaileri çift vardiya sayılarak mesai saati üzerinden ödensin.

-Gebelik testi pozitif olduğu günden itibaren gece çalışması yasaklansın.

-Gebe kalan personel acil, yoğun bakım ünitelerinden çekilsin.

-Kliniklere 24 saat yardımcı personel verilsin.

-5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilsin.

-Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların ücretlendirme, statü, çalışma alanlarına dair sorunları çözülsün.”