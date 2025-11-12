Sağlıkçılar ücretsiz izin oyununa karşı direnişte

Melisa AY

İstanbul Şişli'de Şafak Grubu'nun sahibi olduğu Özel Okmeydanı Hastanesi'nde işçiler hak gaspına karşı direniş başlattı.

'Yenidoğan çetesi davası'nın sanıklarından Şafak Grubu'nun bir diğer hastanesi olan Özel Okmeydanı Hastanesi'nde yaklaşık 180 sağlık çalışanı, ücretsiz izin oyunuyla işsiz bırakıldı. Önceki gün doktorlar ve diğer sağlık emekçileri ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştiren hastane yönetimi, binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle çalışanlara "Eşyalarınızı toplayıp gidin" dedi.

Aylardır ücretleri düzenli ödenmeyen ve iki aylık maaşlarını ise hiç alamamış olan işçiler, tazminatsız ve maaşsız biçimde işsiz bırakıldı. Okmeydanı halkının da desteğiyle eyleme geçen işçiler, direnmekte kararlı olduklarını anlattı. Ağustos ayının maaşından beri ücret alamayan işçilerin önceki gece başlattığı direniş, dün ilk gününden kısmi kazanım getirdi. Direnişin başlaması ile işçilere eylül maaşları ödendi. Hastane yönetimi, işçilere güvenlik görevlileri aracılığıyla yazı göndererek aralık ayında maaş ödemesi vaat etti.

İşçiler haklarını almadan direnişi bırakmayacaklarını anlattı. Fatoş Erdoğan'ın aktardığına göre de devam eden direnişe Okmeydanı sakinlerinin yanısıra, CHP Şişli İlçe Başkanı Av. Caner Kartal, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asaletin Arslanoğlu, ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Ezgi Önalan, SODAP, SGH Gençlik, Okmeydanı Halkevi, DEM Parti temsilcileri hastane önünde destek verdi.

“EŞYANIZI ALIP BURAYI TERK EDİN” DEDİLER

Sema Kızılarslan-İşçi Temsilcisi

Biz altı kişilik bir temsilci heyeti oluşturduk, ben de buradaki eski çalışanlardan biriyim. Burası 2021’de Şafak Grubu’na satıldı. Son sekiz aydır ödemeler gecikiyordu. 3, 4, 5 ay maaşı içeride olan arkadaşlarımız var. Sürekli “ödeyeceğiz, vereceğiz” diyorlar, aynı sözleri herkese söylediler. Mesailer, bayram ücretleri de hep elden ödeniyordu. Önceki gün sağlık personelini ayrı, doktorları ayrı toplayarak “Bina depreme dayanıksız” dediler. Mali müşavir olduğunu söyleyen bir bey geldi, Şafak Grubunun sahibi Öztürk ailesi de buranın hemen boşaltılması gerektiğini söylemiş. 10 dakika içinde alınan bir karar. “Faaliyetler durduruldu, eşyalarınızı alıp çıkın” dediler. Doktorlara da sözleşmeler sonlanacak demişler. Bu grubun hastanelerinde çalışanlar hep mağdur oldu

Herkesin tazminatı içeride, icralık olan, kredisini ödeyemeyen, aramızda ekmek alamayan var. En son ağustos maaşı yatmıştı, yaptığımız eylem sayesinde eylül maaşı da yattı. İlçe Sağlık Müdürlüğü, acilde bir hemşire ve bir doktor kalmak zorunda diyor. Eğer gerçekten deprem tehlikesi varsa bu iki kişi nasıl çalışabilir? Mali müşavir olan bey “Biz iyi niyetliyiz, her şey üst üste geldi, birkaç aydır sorun yaşıyoruz” dedi. Şafak Grubu , 6 aydır aynı sözlerle oyalıyor. Daha önce konkordato atandığı için artık birlikte direnmekten başka yolumuz kalmadı. Bize hiçbir evrak sunmadılar. Mali müşavir olan beyin kim olduğunu sormaya başlayınca “Şafak Grubu’nu temsilen burada” demeye başladılar. Halk da yanımızda, Okmeydanı halkı her gün gelip destek oluyor, dayanışma gösteriyor. Biz de herkesin destek vermesini istiyoruz.