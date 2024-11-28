Sağlıkçıları koruyacak caydırıcı yaptırım şart
Haber Merkezi
Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği’ne karşı 2 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle iş bırakacaklarını belirten Diyarbakır Sağlık Platformu, Dağkapı Meydanı’nda açıklama yaptı.
Açıklamada konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan Mehmet Nur Ulus, taleplerini şöyle sıraladı:
• Şiddeti önleyecek çözüm
• Özlük hakların iyileştirilmesi
• Emekliliğe yansıyan tek kalem hak ediş
• Evrensel hukuka uygun mevzuat
• Sabit gelirlilerden yüzde 35’e varan vergi kesintileri yerine en fazla yüzde 15’e sabitlenmiş vergi kesintisi.