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Sağlıkçıları koruyacak caydırıcı yaptırım şart

Sağlık
  • 28.11.2024 05:00
  • Giriş: 28.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 28.11.2024 05:00
Sağlıkçıları koruyacak caydırıcı yaptırım şart
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği’ne karşı 2 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle iş bırakacaklarını belirten Diyarbakır Sağlık Platformu, Dağkapı Meydanı’nda açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan Mehmet Nur Ulus, taleplerini şöyle sıraladı:

• Şiddeti önleyecek çözüm

• Özlük hakların iyileştirilmesi

• Emekliliğe yansıyan tek kalem hak ediş

• Evrensel hukuka uygun mevzuat

• Sabit gelirlilerden yüzde 35’e varan vergi kesintileri yerine en fazla yüzde 15’e sabitlenmiş vergi kesintisi.

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