Sağlıkçının can güvenliği yok: 72 saatte 6 ilde şiddet

Haber Merkezi

Son 72 saatte 6 farklı ilde sağlıkta şiddet olayları yaşandı. Maraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde bir saldırgan hastane çalışanlarını pompalı tüfek ile rehin aldı. Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi’nde yatan bir hasta, hastane içerisinde husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde bir saldırgan hastane çalışanlarına saldırdı. Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisinde hasta yakınları asistan hekimlere ve intörn hekimlere saldırdı. İzmir Buca Kuruçeşme 8 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi fiziksel şiddete maruz kaldı.

Son olarak önceki gün Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülnur Baş, bir hasta yakınının darp ve tehdidine maruz kaldı. Ankara Tabip Odası (ATO), şiddetin boyutunun vahşete evrildiğine dikkat çekti. Açıklamada ‘“Can güvenliğimizden endişe duyuyoruz’’ denildi.