Sağlıkçının omzuna yeni bir angarya daha

AKP hükümeti döneminde hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı kamu sağlık sistemini her geçen gün daha da çıkmaza sokuyor. Sağlık emekçileri, yoğun ve uzun çalışma saatlerinden yakınırken hastalar da sistemin mağduru oluyor.

Son olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kamu hastanelerine yazı göndererek hekimlere yeni bir iş daha yükledi. Müdürlük, megakentte bulunan hastanelerin sağlık hizmetlerinin 'kesintisiz' sürdürülmesini istedi. Hastanelerde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin haftaiçi saat 22.00’ye kadar, haftasonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalışması emredildi.

Yazıda, gerekli cerrahi, endoskopik, anestezi ve destek hizmet personelinin bu plana göre görevlendirileceği belirtildi. Eylül ayına ilişkin yapılan planlamaların ve görevlendirme listelerinin de 29 Ağustos tarihine kadar ilgili birime iletilmesi istendi. Hekimler, yazıya tepki gösterdi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Daha önceki yıllarda benzer uygulamalar oldu ama mesai dışı çalışmalar hafta içiydi. Bu kez hafta sonu çalışma eklenmiş durumda. Bu verilen karar çalışan sağlığı açısından da hizmet alacak insanlar açısından da ciddi bir problem. Hastanelerde çalışma ortamları ekip işidir. Sadece ameliyathanenin açık olmasının bir anlamı yok. Bütün hastanenin çalıştığı koşullarda nitelikli sağlık hizmeti üretilir. Yalnızca bir bölümü açmak gerçekten sorunlu. Bu şekilde çalışmak ulaşım gibi sebeplerden dolayı fiziki olarak da sorunlu bir durum” dedi.

EMREDEN BİR YAZI

Hastanelerin sürekli şikâyet konusu olduğunun altını çizen Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti: “AKP’nin kendine göre bir sağlıkta başarı hikâyesi vardı ama son yıllarda en çok şikâyet konusu sağlık oldu. Randevu bulmanın zor olması, hastanelerdeki uzun kuyruklar ve muayene süresi hep yakınmaydı. Bunları kendilerince düzeltmeye çalışıyorlar ama bu yolla düzeltilemez. Bu alınan karar hem çalışan sağlığı açısından hem yurttaş açısından sıkıntılı. Verilmek istenen angarya bir iş. Ayrıca gönderilen yazının dili de çok kötü. Daha önceden mesai dışı çalışma hep doktorlar ile sağlık çalışanlarının tercihine bırakılmıştı. Bu kez çok emreder bir şekilde gönderilmiş ve yapılmazsa ceza verileceğine dair bir izlenim oluşturuyor. Yöneticileri zorluyorlar, yöneticiler de çalışanları zorluyor.”

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada ise ‘angarya’ işi yükledikleri belirtilerek bunun yasak olduğu söylendi. Açıklamada, “Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açışından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez” denildi.