Sağlıkçıya bunu reva görüyorlar

HABER MERKEZİ

İstanbul’da Kovid-19 pandemisi döneminde açılan ve daha sonra Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde, sağlıkçılara reva görülen kahvaltı ile yemek tartışma yarattı.

Sağlık çalışanları, hastane açıldığından beri, 4 yıldır kalitesiz ve doyurucu olmayan kahvaltı ile yemek verildiğini, şikâyetlerinin ise dikkate alınmadığını vurguladı.