Sağlıklı yaş almak tartışılacak

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı, yaşlılık sürecinde karşılaşılan sağlık sorunlarını ele almak amacıyla “Sağlıklı Yaş Almak” başlıklı bir seminer düzenleyecek.,

23 Şubat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında İstanbul'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, alanında uzman akademisyenler katılımcılarla buluşacak.

Seminerde, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç unutkanlık ve Alzheimer ilişkisini ele alırken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tekin Yıldız solunum yetmezliği ve KOAH gibi yaşlılıkta sık görülen hastalıkları değerlendirecek. Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kenan İltimur ise kronolojik ve biyolojik yaş farkına dikkat çekerek ileri yaşlarda kalp ve damar sağlığını anlatacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Seval Kul’un yapacağı seminer, Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Etkinlik, katılımcıların uzmanlarla doğrudan iletişim kurabileceği interaktif bir tartışma ile sona erecek.