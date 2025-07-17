"Sağlıklı yemek sağlık çalışanlarının hakkıdır"

HABER MERKEZİ

İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları, yemek hizmetlerindeki sorunlara karşı bugün bir eylem gerçekleştirdi.

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan eylemde, basın açıklaması saat 12.30’da hastane önünde gerçekleştirildi.

Açıklamada, çalışanlara sunulan yemeklerin hijyenik olmadığı, kalitesiz malzemelerle hazırlandığı ve çalışanların temel beslenme ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu ifade edildi. Sağlık çalışanları, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekerek, yemek hizmetlerinin acilen iyileştirilmesini talep etti.

Eylemde açıklanan anket sonuçları, sağlık çalışanlarının yaşadığı memnuniyetsizliği de ortaya koydu.

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan ankete göre çalışanların:

• %81’i yemekleri yetersiz,

• %77’si lezzetsiz,

• %72’si çeşit az,

• %50’si malzeme kalitesiz, %32’si çok kalitesiz buldu.

• %75’i yemeklerde yabancı maddeye rastladığını,

• %85’i ise yemekleri hijyenik bulmadığını belirtti.

Sendika temsilcileri, bu tablo karşısında defalarca idareyle görüşme yaptıklarını, ancak somut bir adım atılmadığını belirtti.

“Yemek meselesi görmezden geliniyor, çalışanların talepleri dikkate alınmıyor. Bu durum kabul edilemez” diyen sendika yetkilileri, süreci yakından takip edeceklerini ve çözüm sağlanana dek mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Açıklamanın sonunda, “Sağlıklı yemek, sağlık çalışanlarının da hakkıdır. Bu hakkın sağlanması için mücadelemize devam edeceğiz” mesajı verildi.