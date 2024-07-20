Sağlıklı yemekten uzaklaştık

Haber Merkezi

SES ve Diyarbakır Tabip Odası, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yemeklerden dolayı yaşanan zehirlenme olayına tepki göstererek, yemekleri boykot etti.

Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversite Tıp Fakültesi’nde 17 Temmuz’da yemeklerden dolayı çok sayıda hasta, refakatçi ve sağlık çalışanı zehirlendi. Avşarlar Yemekçilik tarafından dağıtılan 2 bin kişilik yemeği yiyenler, mide rahatsızlığı geçirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Diyarbakır Tabip Odası, Dicle Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri önünde simit ve ayran dağıtarak protesto eylemi yaptı.