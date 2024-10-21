Sağlıksız sağlık sistemi: Hastadan bıçak ve malzeme parası

Kamuoyunda infial yaratan ve onlarca bebeği göz göre göre ölüme gönderen, “Yenidoğan çetesi” skandalının ardından gözler, sağlık sistemindeki aksaklıklara çevrildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne yönelik iddialar ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Hastalardan usulsüz malzeme parası ve yüksek miktarda bıçak parası talep etmek de hastaneye yönelik bazı iddialar arasında yer aldı. Mağdur edilen hastaların şikayetlerinin ise örtbas edildiği savunuldu.

Aralarında hastane personelinin de yer aldığı iddia sahiplerinin anlattıkları, skandalın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Cerrahide kullanılması gereken bir malzeme için hastalardan 3 bin avroya kadar para istendiği kaydedilerek, “Hemen her alanda hastalardan malzeme parası talep ediliyor. Bu tutar bazen 50 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor” denildi.

ÖZEL MUAYENEHANE

Şehir hastanesine yönelik iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Bilkent Şehir Hastanesi doktorlarından birine muayene olmak isteyen bir hastanın CİMER'e ilettiği dilekçede de benzer sorunların aktarıldığı öğrenildi. Horlama şikayetiyle Bilkent Şehir Hastanesi'nden randevu almaya çalışan hastanın, uzun süre randevu alamayınca, şehir hastanesinde çalışan doktorlardan birinin özel muayenehanesine gittiği belirtildi. Muayenehanesine gittiği doktorun kendisine, ameliyat olması ve ameliyatı kendisinin yapması halinde para ödemesi gerektiğini söylediğini savunan hasta, ameliyat için kullanılacak özel bir alet için de 2 bin 400 avro para istendiğini ifade etti.

DOKTOR BULUNAMADI

Şehir hastanesinde görevli bir doktorun aynı zamanda özel muayenehanede görev yaptığı iddiasına yönelik CİMER şikayetine gelen cevap da dikkati çekti. Hastanın CİMER şikayetinin yönlendirildiği ilgili birim tarafından yapılan incelemenin ardından hastaya şu yanıt gönderildi:

“Kardiyoloji Uzmanı …’nın adresinde müdürlüğümüzce ruhsatlı muayenehane olarak faaliyet gösterdiği, KBB Uzmanı …'nın ise 7 Kasım 2019-16 Temmuz 2020 tarihleri arasında aynı adreste müşterek olarak muayenehane faaliyeti gösterdiği ancak şu an müdürlüğümüzce ruhsatlı muayenehanesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Başvuruda yer alan konularla ilgili belirtilen adreslere denetim yapılması için müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi'nden denetim talep edilmiştir. Yapılan denetim sonucunda şikâyet konusu ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Bu nedenle söz konusu özel sağlık kuruluşu hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.”

ÜSTÜ KAPATILAN İDDİALAR

Hastane yetkilileri ise hastaların Hasta Hakları Birimine, İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerine, Savcılığa ve CİMER’e şikâyette bulunma hakları olduğunu söyledi. Şikayetlerin ise büyük oranda, somut delil olmaması ya da hastaya ulaşılamaması gerekçeleriyle müfettiş aşamasına geçilmeden kapatıldığı bildirildi.