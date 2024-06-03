Sağlıksız yemek ve içme suyunu protesto ettiler

Emek Servisi

Malatya Yeşilyurt’ta bulunan TOKİ Deprem Konutları şantiyesinde çalışan işçiler, kötü yemeklere karşı firmanın ofisine yürüyüş düzenledi. İnşaat-İş Sendikası’na üye işçiler, ana firmanın Maksem Yapı olduğu şantiyede, kötü yemekleri ve sağlıklı olmayan içme suyunu kullanmaya mecbur bırakılmalarını protesto etti.

Firma binasına yürüyüş düzenleyen işçiler, yetkililerin sorunun çözümü için şantiyeye gelmesini istedi. Firma yetkilileri şantiyeye gelerek, sorunun çözüleceği sözünü verdi. İnşaat-İş Sendikası, sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. İnşaat-İş Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ana firmanın Maksem Yapı olduğu Malatya Yeşilyurt Toki Deprem Konutları şantiyesinde başlayan eylemden sonra firma yetkilileri şantiyeye gelerek sorunun çözüleceğini bildirdiler. Üyelerimiz ve işçi arkadaşlarımızla sürecin takipçisiyiz" dedi.