Sağlıkta 122 bin şiddet bildirimi yapıldı!

Ankara Tabip Odası (ATO), Beyaz Kod sistemi kurulduğundan bu yana en az 122 bin şiddet bildirimi yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından “Tehlikenin farkında mısınız?" diyerek açıklama yapan ATO, şu ifadelere yer verdi: "Sağlıkta şiddet, öngörülebilir ve önlenebilir bir toplumsal sorundur. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık çalışanlarının güvenliğini artırmak ve şiddeti önlemek için şu stratejileri belirlemiştir. Sağlık kuruluşlarında şiddet riskleri belirlenmeli ve bu risklere yönelik önlemler alınmalıdır. Sağlık çalışanlarına hukuki ve idari hakları konusunda eğitim verilmelidir. Şiddet olaylarını raporlamak ve müdahale etmek için net politikalar ve prosedürler hazırlanmalıdır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için fiziksel ve psikolojik önlemler, iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır."

YASA ÇAĞRISI

Ankara Tabip Odası açıklamasında, sağlıkta şiddete karşı cezasızlığın sona ermesi için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.Yasa için sıralanan öneriler şöyle paylaşıldı: