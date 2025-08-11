Sağlıkta 6 ayda 9 bin şiddet!

Sağlık emekçilerine yönelik saldırı ve diğer suçlarla ilgili davaların kayıt altına alındığı ve takibinin yapıldığı ‘Beyaz Kod’ uygulamasına gelen başvurulardaki artış dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2025’in ilk 6 ayında sağlık kurumlarına 8 bin 795 başvuru yapıldı.

Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, bakanlığın verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ‘‘Beyaz kod başvuruları 2019 ilk 6 ayda 8 bin 662 idi. 2020 ilk 6 ayında bu 7 bin 64 olarak gerçekleşti. Bakanlık beyaz kod verilerini açıklamadığı gibi açıkladığı veriler bir milyon başvuru başına düşen beyaz kod üzerinden yapılıyor ve beyaz kod başvurularının düştüğü ifade ediliyor. Ancak ham başvuru sayıları, maalesef pandemi öncesinin üstünde’’ değerlendirmesini yaptı.

REFORM İŞE YARAMADI

Yalçınkaya, şöyle devam etti: "Bakanlığın reform olarak attığı adımlara rağmen bu sayılar Bakanlığın şiddeti üreten sorunları gidermediği sorunlara dair adım atmadığını /atamadığını gösteriyor. Bugün açlık sınırı altında süren yaşamın sağlık kurumlarında yarattığı başvuru yoğunluğu dahi başlı başlına sağlıkta şiddet nedeni. Bugün iktidarın ekonomik politikaları direk olarak sağlıkta şiddeti doğuruyor diyebiliriz. Bu sorun salt işyerlerine sağlık emekçisi hasta ilişkilerine sadece şiddet olayı sonrası ceza boyutu ile çözülebilecek bir sorun olmaktan çıktı. Ülkenin ekonomik sistemi, politik söylemi, kaos hali, yurttaşın devletle olan ilişkilerde yaşadığı sorunlar gibi bir çok neden yurttaşın devlet hizmeti ile en fazla temas kurduğu/kuramadığı sağlık alanında şiddet olarak kendini gösteriyor.’’