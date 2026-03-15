Sağlıkta çöküşe karşı isyandalar

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 11 Mart’ta Diyarbakır’dan başlattığı ve 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlediği “Beyaz Yürüyüş” dün Ankara’da sona erdi.

Çok sayıda ilden tabip odalarıyla Ankara’da buluşan hekimler, Hacettepe Tıp Fakültesi’nden Sıhhiye Meydanı’na yürüdü. Beyaz önlükleri ve stetoskoplarıyla buluşan hekimlerin eylemine; KESK, SES, BDS, SOL Parti Sözcüleri İsmail Hakkı Tombul ve İlknur Başer, CHP’li milletvekilleri Kayıhan Pala ve Aylin Yaman, DEM Partili vekiller Heval Bozdağ ve Hüseyin Olan katıldı.

Burada yapılan açıklamada “Yıllardır uygulanan ve adına sağlıkta dönüşüm programı denilen politikalar sağlığı bir insan hakkı olmaktan çıkardı. Alınıp satılan bir meta haline getirdi. Sağlık hizmetini toplumun ihtiyaçlarına göre değil, piyasanın ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Koruyucu sağlık hizmetleri geri planı itildi. Bölgeye dayalı bütünleşik sağlık hizmeti sunan sağlık ocaklarımız kapatıldı” denildi.

Kamu kaynaklarının özel sağlık sektörüne aktarıldığını ifade edilen açıklamada “Sağlık hizmeti bir ticaret sektör değil. Kamu sahibi hak olarak bu ülkede yaşayan herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, ana dilinde ve nitelikli olarak verilmelidir. Hekimler ve sağlık çalışanları mesleki bağımsızlıklarını koruyabilsin. Gelecek kaygısı olmadan, şiddet korkusu yaşamadan çalışabilsin” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

• Sağlık sistemi için sağlıkta özelleştirilmeye son verilmeli.

• SGK'nin özel hastanelerden hizmet alımı durdurulmalı.

• Sağlık için ayrılan kamu sal kaynaklar kamu sağlık sistemi için kullanılmalı.

• Birinci basamak sağlık hizmetleri kamu binalarında hem sayıca hem nitelik açısından güçlendirilmeli. Sevk zinciri kurulmalı.

BU SİSTEM TÜKETİYOR

İstanbul Tabip Odası (İTO) üyeleri de Taksim Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından yapılan açıklamada sağlık sistemindeki sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Açıklamada “Ülkemizde sağlık alanında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yıllardır uygulanan ve adına Sağlıkta Dönüşüm Programı denilen politikalar, sağlığı bir insan hakkı olmaktan çıkarıp alınıp satılan bir meta haline getirdi. Halkın sağlık hakkı zarar görüyor. Sağlık göstergelerimiz kötüye gidiyor. Bu sistem hekimleri ve sağlık çalışanlarını da tüketiyor” ifadeleri kullanıldı.

PEMBE TABLOLAR ÇİZMEYİN

Aile hekimleri, ebe, hemşireler de gün kapsamında önce Anıtkabir’i ziyaret etti ardından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Burada konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, son yıllarda sağlık sistemi hakkında kamuoyuna “başarı hikâyeleri” anlatıldığını söyleyerek sahada çalışan sağlık emekçilerinin yaşadığı gerçeklerin bu tabloyla örtüşmediğini savundu ve “Artık sahadaki gerçeklerin konuşulması gerekiyor” dedi. Mehlepçi, sağlık çalışanlarının giderek artan bir iş yüküyle karşı karşıya kaldığını belirterek "Maaşlarınız kesilmiyor' deniyor. Oysa yazılan ilaçlardan ve saçma sapan performans kriterlerinden sürekli kesintiler yapılmaktadır” dedi.