Sağlıkta 'devrim' iddiası çürüdü: Son 5 yılda 697 kontenjan ayrılmış

Ahin ASLAN

‘Sağlıkta Dönüşüm’ programı ile sorunlar daha da derinleşirken hastanelerde güvencesiz çalıştırılma, hekim göçü, bulunamayan ilaçlar, şiddet, gerici politikalar ise günden güne artarak devam ediyor.

Sağlık sistemi, günden güne ortaya çıkan sorunlarla daha da çıkmaza giriyor. Bu sorunlardan biri ise odyometri teknikerlerinin istihdam sorunu ve işitme testlerinin sertifika ile başka meslek gruplarına yaptırılması.

Sağlıkta ‘devrim’ niteliğinde politikaların uygulandığı savunulurken Sağlık Bakanlığı’nın her yıl ortalama 2 bin 500 civarı mezun veren odyometri teknikerliği için son 5 yılda yalnızca 697 kontenjan verdiği tespit edildi.

Odyometri Birlik Platformu, odyometri teknikerlerinin yaşadığı sorunlara ve taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın odyometri teknikerliği için daha fazla kontenjan ayırması gerektiği vurgulanan açıklamada, görev tanımlarında yer alan işitme testlerinin ise başka meslek gruplarına yaptırılmasının engellenmesi istendi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ SERTİFİKA VERİYOR!

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından hemşire ve ebelere kısa süre içerisinde verilen eğitimlerin ardından yeni doğan bebeklerin işitme tarama testlerinin yaptırılmasının yanlış testlere sebebiyet verdiği ifade edildi.

Platform tarafından yapılan açıklamada, sorunlar ve talepler şöyle sıralandı:

- Odyometri teknikerlerinin görev tanımında yer alan işitme testlerini yapma yetkisi, sertifika ile başka meslek mensuplarına yaptırılması engellenmeli ve yerine odyometri teknikerlerinin istihdamı sağlanmalıdır.

- SGK’de cihaz ve implant ödemelerinde çalışan, dosyaları inceleyen odyometri teknikeri bulunmamaktadır. SGK’lere odyometri teknikeri görevlendirmesi yapılmalıdır.

- Resmi Gazete’nin 22 Mayıs 2014 tarihli sayısında yer alan düzenlemeye göre, Otoakustik Emisyon testini yapma yetkisi odyometri teknikerine aittir. Yeni doğan işitme tarama programı koordinatörü ve denetçisi sadece odyometri teknikeridir. Bu bağlamda söz konusu alan için odyometri teknikeri istihdamı sağlanmalıdır.

- Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün resmi sayfasında “2008’den beri 1300 tarama cihazıyla okullarda işitme taraması yapıldığı” bilgisine yer veriliyor. 2008’den bu yana Halk Sağlığı Merkezleri’ne hiçbir şekilde Odyometrist ataması yapılmadı. Yapılan bu testlerin diğer sağlık görevlileri tarafından yapılması yanlış testlere sebebiyet vermektedir. Bir an önce Halk Sağlığı Merkezleri’ne Odyometrist alımının yapılması şarttır.

- Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama programı 81 ilimizde 2015’ten itibaren yapılmaktadır. İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından her yıl yapılan rutin okul taramaları Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri (AÇSAP) tarafından diğer sağlık personellerine yaptırılmaktadır. Okul Çağı İşitme Tarama testlerinin odyometri teknikerleri tarafından yapılması sağlanmalıdır.

- Odyometri teknikerlerinin görev tanımında yer alan yeni doğan işitme tarama yetkisini Aile Sağlığı Merkezleri’nde odyometri teknikeri yapmalıdır. Gebe ve bebek izlenimlerinde olan işitme tarama takibi odyometri teknikerleri tarafından yapılması gerekmektedir. Aile Sağlık Merkezleri’nde işitme tarama takibi için odyometri teknikeri istihdamı sağlanmalıdır.

- Odyometri teknikerlerine son 5 yıl içinde (2019-2024) verilen kontenjan sayısı yalnızca 697’dir. İstihdam sayısının artırılması konusunda Sağlık Bakanlığı’nın çalışma yapmasını talep ediyoruz.

MESLEK ÖRGÜTLERİ, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN PROJE HAZIRLADI

Öte yandan Odyometri Birlik Platformu, Sağlıkçı Birliği, Genç Sağlık Sendikası ve Kamu Birliği Konfederasyonu tarafında odyometri teknikerliği için “Stratejik İstihdam ve Mesleki Güçlendirme Projesi” hazırlandı.

“Her teste doğruluk, her çocukta sağlıklı bir işitme” sloganı ile hazırlanan projenin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları (YÖK) ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde hayata geçirilmesi planlandı.

Projede, odyometri teknikerlerinin güncel durum ve kritik ihtiyaçlara, sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin detaylara yer verildi.