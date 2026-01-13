Sağlıkta dijital kriz: Sistem çöktü, tedaviler aksıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı birçok dijital sağlık sisteminde yaşanan kesintiler, sağlık hizmetlerinin sunumunu olumsuz etkiledi. Eczanelerde kullanılan ve reçete onay sistemi olarak adlandırılan Medula Provizyon sistemi başta olmak üzere e-reçete, e-rapor, hastalık yönetim platformu ve laboratuvar sistemlerinin çalışmaması, ülke genelinde ciddi aksamalara neden oldu. Yurttaşlar ve hekimler, hayati öneme sahip sistemlerin devre dışı kalmasına tepki gösterdi.

Özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde reçete, rapor ve laboratuvar işlemlerinin yapılamaması uzun hasta kuyruklarına yol açtı. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Taner Balbay, bu sorunun hem hastaları hem de hekimleri zorda bıraktığını belirterek "Sistemin düzgün çalışmaması ve sık sık kesintiye uğraması, askerlik, sürücü, sağlık raporlarının verilemesine, ilaçların kontrol ve takibinin zorlaşmasına ve gereksiz zaman kaybına neden oluyor. Bu durum hastalarla sağlık çalışanlarının karşı karşıya gelmesine neden oluyor" diyerek yetkililerin çözüm bulması gerektiğini söyledi.

AHEF Başkan Yardımcısı Dr. Bahadır Uçar ise sorunların bir aydan uzun süredir devam ettiğini belirterek “Vatandaşın ve hekimin mağduriyet yaşamaması için durumu yetkililere ilettik ancak sorun ağırlaşarak sürüyor. Bazı vatandaşlarımız sorunun hekimlerden kaynaklandığını düşünerek tepki gösteriyor. Oysa problem tüm Türkiye’de SGK ve Sağlık Bakanlığı bilişim altyapısından kaynaklanıyor” dedi.

"RAPOR VEREMİYORUZ"

Kesintilerin sağlık hizmetlerini doğrudan etkilediğini vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:

"Hastalarımıza rapor veremez hale geldik. Zaman zaman e-reçete düzenleyemiyoruz. Laboratuvar tahlilleri aksıyor, hastalık yönetim platformu çalışmıyor ve hasta verilerine erişemiyoruz. Yetkilileri, sağlık hizmetinin sunumunu engelleyen ve hekimle vatandaşı karşı karşıya getiren bu sorunu bir an önce çözmeye davet ediyoruz."

AHEF olarak yaşanan sorunları CİMER ve sosyal medya platformlarına taşıdıklarını anımsatan Uçar, kalıcı çözüm talebinde bulundu. Yurttaşlarda sosyal medya üzerinden hekimlere destek vererek, sistem kesintilerinin bir an önce giderilmesini istedi.