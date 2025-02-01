Sağlıkta esas sorun özeldeki büyüme

‘Yenidoğan Çetesi’ skandalının ardından gündeme gelen özel hastanelerle ilgili yönetmelik sil baştan değiştirildi. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, özel hastanelerde yapılan işlemler yalnızca kalite standartları açısından değil, tıbbi gereklilik bakımından da denetime tabi tutulacak.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanlarının katılımıyla, tıbbi işlemlerin gerekliliğini ve uygunluğunu inceleyecek. Yeni yönetmelikle birlikte, özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadroların devri tamamen yasaklandı.

Yataklı servisler, yoğun bakım üniteleri ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler tarafından yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde, ilgili özel hastanenin ruhsatı iptal edilecek. Özel hastanelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen fark ücretleri dışında hastalardan ek ücret talep etmesi yasaklandı. Öte yandan uzman hekimler muayenehaneleri kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek. Tüm özel hastanelerin 24 saat hizmet verecek denetlenebilir bir nakil ambulansına sahip olması zorunlu hale getirildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Güray Kılıç BirGün’e yaptığı açıklamada, yönetmeliğin yeterli olmadığını belirtti. Kılıç, “2002’den beri hep maddeler değiştirilerek ilerlendi ama ilk defa yeni bir yönetmelik yayımlandı. En kritik düzenleme taşeron çalışma diye tanımladığımız düzenleme oldu. Hekimlere şirket kurdurulup hizmet alımı yaptırılıyor gibi gösteriliyordu ancak bu istemediğimiz bir durumdu şimdi artık ‘Hekimleri şirket kurdurarak çalıştıramazsınız’ deniyor. Bu değişiklik yönetmeliğe yazıldı. Olması gereken çalışma sistemi buydu. Yeterli değil çünkü diğer yasa maddelerinin de değişmesi gerekiyor” dedi.

Temel meselenin özel sağlık sektörünün bu derece büyümüş olması olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları dile getirdi: “Teşvikler, vergi muafiyetleri hep buraya çalıştı. İnsanları müşteri yaptı ve kamu hastanelerindeki yetersizlik bu insanları özel hastanelere yönlendirdi. Özel sağlık kuruluşlarına bu kadar yol açılırsa denetleyerek hiçbir sorun çözülemez. Denetleme tabi gerekiyor ancak yetersiz kalır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ortadan kaldırılmalı ve kamu güçlendirilmeli.”

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da yönetmeliğe ilişkin değerlendirmeler yaptı. Pala, sağlık hizmetlerine gereken payın ayrılmamasını eleştirdi. Son 20 yılda özel sağlık kuruluşlarının sayısının artmasına rağmen bunları denetleyecek müfettiş sayısının düştüğüne dikkat çekti.

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FİZYOTERAPİSTLER TEPKİLİ

Yönetmelikte ayrıca özel hastanelerde bulunması gereken asgari personel standartları da açıklandı. Buna göre, “Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir)” denildi. Fizyoterapist Mehmet Emin Aydın, “Yönetmelik, fizik tedavi hizmetlerinin kalitesini artırmak yerine düşürme riski barındırıyor. Özellikle fizyoterapistlerin uygulama yapması gereken alanlarda zorunluluklar eksik bırakıldı" diye konuştu.