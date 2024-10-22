Sağlıkta 'ilaç krizi' derinleşiyor: 30 bin eczaneden hükümete çağrı

AKP'nin sağlıkta dönüşüm adı altında yarattığı kriz günden güne derinleşiyor.

Randevu sistemi, teknik ekipman eksikliği, şiddet, saldırı, hak kaybı gibi sorunların yaşandığı sağlık sisteminde ilaca erişimde de zorluk yaşanıyor.

İlaca erişimde yaşanan krize ilişkin açıklama yapan 19 kentten 30 bin eczane, hükümete çözüm çağrısında bulundu.

İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa'dan da eczacı odalarının da imzacı olduğu açıklamada, kriz nedeniyle eczacının çaresiz, hastanın ise mağdur olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İlacın bulunabilirliğini sağlayın. Eczacıyı hastasıyla sahada ilaçsız bırakanlar için gereğini yapın" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bizler Türkiye’nin en ücra köşesinde bile var olan, 30 bin eczanede görev yapan eczacılarız. Sağlığı önceleyen bakış açımızla, vatandaşlarımızın ilaca ve eczacılık hizmetlerine ulaşımı için 7/24 özveriyle çalışıyoruz.

Tam da bu hassasiyetle, bugün ülkemizde ilaca erişim alanında yaşanan içler acısı tabloyu, tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermeyi mesleğimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bugün, şu an ve şu saatte ülkemizde ilaca erişim sorunu tüm şiddetiyle yaşanıyor.

Türkiye’de 30 bin eczanede görev yapan bizler hastalarımızın ilaçlarını temin edemiyoruz. Elinde reçetesiyle gelen vatandaşlarımızın ilaçlarını bulabilmek için depolara başvuruyoruz. Aldığımız cevap “maalesef yok”. Sorduğumuzda firmalar depolara ilaç gönderdiğini söylüyor, depolar ise firmadan ilaç gelmiyor diyor.

"ECZACI ÇARESİZ, HASTA MAĞDUR"

Sonuç? Sonuç, hastasına ilaç bulamayan eczacı , elinde reçetesiyle kala kalan , tedavi olamayan hasta vatandaş.

Peki gerçekten ilaç yok mu? Maalesef ki bunu tespit edebilecek, bu sorunu çözebilecek kamu otoritesi sadece seyrediyor. Eczacı çaresiz, hasta mağdur. Kamu otoritesine bir kez daha sesleniyoruz:

İlaç yokları sorunu yalnızca eczacının ve hastanın sorunu olmamalı. Bir süre daha tasarruf edelim deyip böylesi insani bir sorunu görmezden gelmeyin, ilacın bulunabilirliğini sağlayın.

İlacın ekonomik tarafı için devlet olarak üzerinize düşenleri yerine getirin ve hastanın ilaca erişimini manipüle eden, eczacıyı hastasıyla sahada ilaçsız bırakanlar için gereğini yapın."

İmzacı olan eczacı odaları ise şöyle:

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

2. Bölge Ankara Eczacı Odası

4. Bölge Adana Eczacı Odası

7. Bölge Bursa Eczacı Odası

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

25. Bölge Mersin Eczacı Odası

29. Bölge Manisa Eczacı Odası

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

34. Bölge Aksaray Eczacı Odası

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

38. Bölge Van Eczacı Odası

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

44. Bölge Batman Eczacı Odası

46. Bölge Uşak Eczacı Odası