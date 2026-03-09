Sağlıkta kadın emeği görünmez: Taciz yaygın, temsil yok

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) 8 Mart Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan “Kadın, Emek, Temsil ve Taciz” başlıklı çalışma, sağlık sektöründe kadın emeğinin büyüklüğüne rağmen yönetim ve karar mekanizmalarında temsil sorunu bulunduğunu ve çalışma hayatında taciz ile mobbing vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 iş gücü projeksiyon verilerine göre sektörde toplam 878 bin 373 personel bulunuyor. Bunların yüzde 57’si kadın, yüzde 43’ü erkek.

Sektörde özellikle hemşire ve ebe kadrolarında 247 bin 545 kişi ile kadın emeği belirleyici konumda. Ancak bu sayısal üstünlük yönetime yansımıyor. Rapora göre kadınlar sağlık hizmetinin büyük bölümünü yürütse de stratejik karar süreçlerinde ciddi bir temsil açığı bulunuyor.

TEMSİL PARADOKSU

Raporda sağlık sektöründeki sendikal yapıya dikkat çekildi. Sendikalarda kadın üyeler çoğunluğu oluşturmasına rağmen yönetim kademelerinde erkek egemenliği sürüyor. Verilere göre sendikalarda kadın üye oranı yüzde 62 olmasına karşın kadın yönetici oranı yalnızca yüzde 11,43. Toplam aidat gücü ise 1,2 milyar TL. Kadın çalışanların sendikalara hem sayısal güç hem de aidatlar üzerinden ciddi bir ekonomik kaynak sağladığına dikkat çekilen raporda, buna rağmen karar mekanizmalarında kadınların dışlandığı belirtildi. Raporda bu durum “temsil paradoksu” olarak tanımlandı. Çalışma hayatındaki şiddet ve taciz de raporda öne çıkan başlıklardan biri. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Özyeğin Üniversitesi’nin 2024 verilerine göre sağlık sektöründe şiddet oranı yüzde 75’in üzerinde. Araştırmaya göre her dört kadından biri cinsel şiddete maruz kalıyor.

MOBBİNG İLK SIRADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ALO 170 hattına yapılan başvurular da sağlık sektöründeki tabloyu ortaya koyuyor. 2011–2014 yılları arasında yapılan 11 bin 393 mobbing başvurusu içinde hastaneler yüzde 16,64 ile ilk sırada yer aldı. Başvuruların yüzde 66,79’unda şikâyet edilen kişiler “amir” konumunda. Bu durum sektörde en yaygın taciz türünün hiyerarşik yani üstten gelen mobbing olduğunu gösteriyor.

SAHADER’in 8 Mart kapsamında yaptığı ve 674 kadının katıldığı anket ise daha çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankete göre katılımcıların yüzde 70,7’si çalışma hayatı boyunca işyerinde tacize uğradığını belirtti. Verilere göre, yüzde 47,8 sözlü taciz, yüzde 36,8 psikolojik taciz, yüzde 8,8 fiziksel taciz, yüzde 4,4 dijital taciz ve yüzde 2,2 cinsel taciz oluşturdu. Araştırmaya göre taciz vakalarının yüzde 71,1’i resmi makamlara bildirilmedi. Şikâyet edilen durumlarda ise kurumların yüzde 48,7’si ilgisiz, yüzde 28,2’si caydırıcı veya baskılayıcı bir tutum sergiledi.

GÜVENDE DEĞİLLER

Anket sonuçlarına göre kadınların yüzde 60’ı işyerinde kendini güvende hissetmediğini belirtti. Bu durum, sağlık sektöründe çalışan kadınların büyük bölümünün güvenli bir çalışma ortamından yoksun olduğunu gösteriyor. Raporda sağlık sektörünün sürdürülebilirliği için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yeni düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulandı. Raporda sonuç ve öneriler şöyle sıralandı:

Taciz ve mobbing vakalarında mağdurun gizliliğini esas alan, etkin ve tarafsız soruşturma mekanizmaları kurulmalıdır. Ayrıca konuyla ilgili tespit ve bildirim kolaylığı getirecek alt yapı hazırlanmalıdır.

Disiplin yönetmelikleri ve toplu iş sözleşmelerine; psikolojik ve cinsel taciz uygulayanlara yönelik sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde ağır ve tavizsiz disipliner yaptırımlar eklenmelidir.

Sendikal yönetimlerde ve stratejik karar alma yönetim kurullarında kadın kotası uygulanarak, "temsil açığı" kapatılmalı ve finansal güç karar alma yetkisiyle dengelenmelidir.

Mobbing ve şiddet mağdurlarına yönelik ücretsiz tıbbi, hukuki ve rehabilite edici destek birimleri ivedilikle operasyonel hale getirilmelidir.