Sağlıkta katılım payı zamlarında geri adım

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile sağlık hizmetlerinde uygulanacak muayene katılım payı tutarlarında değişikliğe gidildi.

Yıllar sonra ilk kez geçen ay değiştirilen ücretlere yönelik tepkinin ardından bazı sağlık uygulamalarında indirime gidilmesi dikkat çekti.

Uzun yıllardır sabit tutulan 'katılım payı' ücretlerinde ciddi bir artışa gidilmiş, söz konusu artışın şubat ve mart ayı enflasyonu için etkili olacağı belirtilmişti. Tepkilerin ardından ücret tablosunda değişikliğe gidilirken, devlet ve vakıf üniversitelerinde uygulanacak muayene işlemleri 45 liradan 20 liraya düşürüldü.

Yapılan değişikliğe göre; birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 20 TL, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 20 TL, üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 20 TL, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet/vakıf üniversite hastanelerinde 20 TL, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL, tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 20 TL, ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında 50 TL katkı payı alınacak.

BirGün, muayene katılım ücretine yapılan büyük zammı 26 Ocak'ta manşetine taşımıştı.

KATILIM PAYI KALDIRILMALI

CHP Bursa milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, X hesabından yaptığı açıklamada "AKP bir ay geçmeden katılım payına yapmış olduğu çok büyük artıştan geri adım attı. Meclis’te kanunun görüşmeleri sırasında bu yüksek artışı eleştirmiş, sağlık hizmetlerine erişimi engelleyeceğini söylemiştik. Katılım payı kaldırılmalıdır" ifadelerine yer verdi.