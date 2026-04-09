Sağlıkta KÖİ karadeliği: 3 ayda 35,2 milyar TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “14 yıllık rüyam” dediği Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile ilk şehir hastanesi, 2016 yılında Yozgat'ta hizmete açıldı. KÖİ Modeli ile inşa ettirilen toplam şehir hastanesi sayısı ise 2026 itibarıyla 18 oldu.

Muhalefet, şehir hastanelerini, “Sağlık alanının ticarileştirilmesinin son halkası” olarak nitelendirerek KÖİ modeliyle inşa ettirilen hastanelerin bütçede yarattığı tahribata dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalafetin tepkilerine karşı KÖİ projelerini savunurken “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” ifadesini kullandı.

BÜTÇEDE KARADELİK

Devletin kasasından bir kuruş dahi çıkmayacağı savunulan şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesinde kısa sürede karadelik açtı. Sağlık Bakanlığı bütçesinden, “KÖİ Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler” adı altında hemen her yıl on milyarlarca lira para harcandı. Türkiye’deki 18 şehir hastanesini işleten müteahhitlere 2025 yılında aktarılan toplam kaynak, 111 milyar 100 milyon 278 bin TL olarak hesaplandı.

2025 yılında sağlık bütçesinden 111,1 milyar TL aktarılan KÖİ Modeli ile inşa ettirilen 18 şehir hastanesinin, 2026 yılında da bütçeyi yutmaya devam ettiği görüldü. Sağlık Bakanlığı, 2026 yılının ilk ayında şehir hastanelerine yönelik faaliyetler kapsamında 22 milyar 223 milyon 102 bin TL harcadı.

ÜÇ AYDA 35,2 MİLYAR LİRA

KÖİ Modeli ile müteahhitlere inşa ettirilen hastaneler, 2026 yılının şubat ve mart aylarında milyarlarca liralık kaynak yuttu. Hastaneler için sağlık bütçesinden yapılan harcama şubat ayının sonunda ise 28 milyar 550 milyon 922 bin TL’ye çıktı. Şehir hastanelerinin sağlık bütçesinde açtığı karadelik, 2026 yılının mart ayında ise 35 milyar 286 milyon 547 bin TL’ye tırmandı.