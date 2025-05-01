Sağlıkta malzeme kullanımı alarm veriyor

Prof. Dr. Sinan ADIYAMAN - TTB Eski Başkanı, ATO Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Üyesi

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanı büyük ölçüde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır.

SGK’nın belirlediği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), tıbbi malzeme ve işlemlerin geri ödeme koşullarını düzenlemektedir. Ancak, SUT fiyatlarının altında kalan malzemelerin kullanımı, özellikle ortopedik cerrahi alanında kalite ve hasta güvenliği açısından tartışmalara yol açmaktadır.

SUT KISITLAMALARI

SUT, belirli tıbbi malzemeler için geri ödeme tutarlarını belirlerken bu fiyatların üzerinde kalan malzemelerin kullanımını sınırlamaktadır. Bu durum, özellikle ithal ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanımını zorlaştırmakta ve sağlık hizmet sunucularını daha ucuz, yerli üretim malzemelere yönlendirmektedir. Ancak, bu malzemelerin kalite standartlarının yeterince belirlenmemiş olması, hasta güvenliği ve tedavi etkinliği açısından endişe yaratmaktadır.

YERLİ-İTHAL MALZEME

Türkiye’de tıbbi malzeme üretimi ve kullanımı konusunda kalite standartlarının eksikliği, hem yerli hem de ithal ürünlerin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. ISO 13485 gibi uluslararası kalite yönetim sistemleri, tıbbi cihazların güvenli ve etkin üretimini sağlamak için önemli bir çerçeve sunmaktadır. Ancak, bu standartların uygulanması ve denetlenmesi konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Bu durum, malzeme seçiminde fiyatın kaliteye göre öncelik kazanmasına neden olmakta ve hasta güvenliğini riske atmaktadır.

PİLOT HASTANELER

Ankara Şehir Hastanesi gibi bazı pilot hastaneler, SUT fiyatlarının üzerinde kalan malzemeleri temin etme konusunda esneklik gösterebilmektedir. Ancak, bu uygulama genelleşmediği için, ülke genelindeki hastaneler kaliteli malzeme temininde zorluk yaşamaktadır. Malzeme kalitesi derken aslında kaliteli olduğu ve standartlara uyduğu sürece ithal yada yerli malzemeler arasında fark bulunmamakla beraber bu durum, sağlık hizmetlerinde eşitsizliklere ve hasta memnuniyetinde düşüşe yol açmaktadır.

Son yıllarda, primer diz protezi uygulamalarında revizyon gereksinimi artış göstermektedir. Örneğin, yapılan bir çalışmada, primer total diz protezi uygulaması sonrası revizyon oranlarının %0.5 ile %5 arasında değiştiği bildirilmiştir. Bu artışın nedenleri arasında, kullanılan malzemelerin kalitesi, cerrahi teknikler ve hasta faktörleri yer almaktadır. Ancak, malzeme kalitesinin düşüklüğü, revizyon gereksinimini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye’de başta ortopedik cerrahi alanı olmak üzere tıbbi malzeme kullanımında kaliteyi önceliklendiren bir yaklaşım benimsenmelidir. SUT fiyatlarının güncellenmesi ve kalite standartlarının belirlenmesi, hem hasta güvenliğini artıracak hem de sağlık hizmetlerinin etkinliğini sağlayacaktır. Ayrıca, yerli üreticilerin kalite standartlarına uyum sağlamaları teşvik edilmeli ve denetim mekanizmaları güçlendirilmelidir.