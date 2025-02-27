Sağlıkta manevi ‘destek’ yayılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 7 Ocak 2015 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen, “Hastanelerde Manevi Destek” isimli projenin kapsadığı alan giderek genişledi. 2015 yılında altı kentte hayata geçirilen proje 10 yıl içinde 76 kenti kapsadı.

Protokol kapsamında ilk etapta 20 kişiye, “Hastanelerde Manevi Destek Hizmeti Eğitimi” verildi. Eğitim alan kişilerden 15'i, altı kentteki 12 hastanede göreve başladı.

İTİRAZLAR ARASINDA BÜYÜDÜ

Psikologların sakıncaları olduğunu belirttiği, doktorların yanı sıra çok sayıda hasta ve hasta yakınının da itiraz ettiği uygulamanın kapsamı alan, tüm itirazlara karşı giderek büyüdü. Diyanet’in verileri de Hastanelerde Manevi Destek projesinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Buna göre, 2015 yılında 15 olan hastanelerde görevli manevi destek görevlisi sayısı, 2025 itibarıyla 250’ye fırladı. 2015 yılında 12 olan proje kapsamındaki hastane sayısı da 2025 yılında 184 hastaneye kadar çıktı. Projenin, 76 kentte uygulandığı belirtildi.

İtirazlar arasında büyüyen proje kapsamında 25 Şubat 2025 tarihinde yeni bir adım daha atıldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki hasta odalarının kapısına, Manevi Destek Birimi’nin tanıtım kartlarının asıldığı öğrenildi. Kartta, manevi destek biriminin çalışma amacına yönelik şu ifadeler kullanıldı:

‘TEDAVİ SÜREÇLERİNE DESTEK OLMAK’

“Moral motivasyona katkı sağlamak. Tıbbi tedavi süreçlerine manevi açıdan destek olmak. Hayat yolculuğunun iniş çıkışlarında zorlukları birlikte aşmak. Dini değerler ışığında danışmanlık ve rehberlik yapmak.”

Fotoğraf: BirGün

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DANIŞMAN SAYISI GİDEREK ARTTI

Projenin uygulandığı hastane sayısı ve manevi destek personeli sayısını yıllara göre şöyle:

• 2017-2018: 115 hastane, 130 personel

• 2019-2020: 125 hastane, 157 personel

• 2021-2022: 146 hastane, 198 personel

• 2023-2024: 184 hastane, 250 personel