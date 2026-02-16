Sağlıkta öncelik müteahhidin

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri için hemen her yıl fahiş tutarlarda ödemeler gerçekleştirildi. Kamu Özel İşbirliği Modeli (KÖİ) ile yapılan hastaneler, Sağlık Bakanlığı bütçesinde adeta bir karadelik halini aldı. 2025 yılında 111 milyar 100 milyon 278 bin TL ödeme yapılan şehir hastaneleri için 2026 yılının henüz ilk ayında kesenin ağzının açıldığı öğrenildi.

KÖİ kapsamında inşa edilen şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini delik deşik etti. Sağlık Bakanlığı’nın Ocak 2026’ya yönelik mali verileri, şehir hastaneleri için ödenen paranın büyüklüğünü ortaya koydu.

OCAK’TA REKOR ÖDEME

Türkiye’nin 17 kentindeki 18 şehir hastanesi için müteahhitlere, Ocak 2026’da ödenen tutar belli oldu. Bakanlığın, 2026 yılının ilk ayında, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler” adı altında kullandığı toplam kaynak, 22 milyar 223 milyon 102 bin TL olarak hesaplandı.

BÜYÜK DİLİM MÜTEAHHİDE

Şehir hastaneleri için 22,2 milyar TL’lik kaynak kullanan Sağlık Bakanlığı’nın, “Halk sağlığının korunması faaliyetleri” kapsamında yaptığı harcama, 18 milyar 486 milyon 704 bin TL’de kaldı. Bakanlığın şehir hastaneleri için harcanan paranın altında kalan ödeme kalemlerinden bazıları, şöyle sıralandı:

• Bağımlılıkla mücadele: 1 milyar 841 milyon TL

• Aile hekimliği hizmetleri: 11 milyar 239 milyon TL

• Acil sağlık hizmetleri: 342 milyon 915 bin TL

• Ruh sağlığı hizmetleri: 50 bin 272 TL

• Ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmetleri: 3 milyar 617 milyon TL