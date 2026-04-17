Sağlıkta şiddet artıyor, çözüm üretilemiyor: Her 30 dakikada bir saldırı

Sağlıkta şiddet vakaları artarken sağlık emekçileri, yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını belirterek AKP iktidarına çağrı yaptı. Sağlık emekçileri her 30 dakikada bir şiddet olayının yaşandığına dikkat çekerek “Şiddet artıyor, çözüm üretilemiyor. Yaşanan şiddet tesadüf değil. Sağlık çalışanlarını koruyacak etkin bir yasal düzenleme hayata geçirilmeli” dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri, 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Binası önünde bir araya geldi. “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, birlikteyiz, susmuyoruz” sloganlarıyla sağlıkta şiddete karşı mücadele mesajı verdi. Hekim Birliği Sendikası, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, İstanbul Aile Hekimleri Derneği, İstanbul Tabip Odası ve Birlik ve Dayanışma Sendikası temsilcilerinin katıldığı eylemde, sağlık çalışanlarının yaklaşık her 30 dakikada bir şiddet vakasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek sorunun münferit değil, yapısal hale geldiğine dikkat çekildi.

ŞİDDET BÜYÜYOR, ÖNLEM YOK

Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze, 17 Nisan’ın görev başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü olduğunu anımsatarak, sağlıkta şiddetin yıllardır çözülemeyen bir kriz haline geldiğini söyledi.

Sigeze, “Sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı ve etkili bir sağlıkta şiddet yasası hâlâ çıkarılmadı. Verilen sözler tutulmadı, kalıcı adımlar atılmadı” dedi.

Son yayımlanan aile hekimliği yönetmeliğini de tepki gösteren Sigeze, beyaz kod uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin sağlık çalışanlarını korumakta yetersiz kaldığını ifade etti. Şiddet uygulayan kişilerin yalnızca başka bir aile sağlığı merkezine yönlendirilmesinin riskleri ortadan kaldırmadığını belirtti.

CEZASIZLIK ŞİDDETİ BESLİYOR

Sağlık Bakanlığı verilerinde beyaz kod sayılarının azaldığı yönündeki açıklamaların sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini söyleyen Sigeze, sağlık emekçilerinin her gün tehdit, hakaret ve fiziksel saldırıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Ölüm tehdidi içeren başvurularda dahi “kovuşturmaya yer yoktur” kararlarının verilebildiğine dikkat çeken Sigeze, cezasızlık algısının saldırganları cesaretlendirdiğini kaydetti.

MÜCADELE SÜRECEK

Eylemde, sağlıkta ve eğitimde şiddetin önlenmesi için açık, uygulanabilir ve caydırıcı yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Sağlık emekçilerinin can güvenliğinin temel bir hak olduğuna dikkat çekilen açıklama, görev başında yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan anılarak sona erdi.

ŞİDDET YALNIZCA SAĞLIKTA DEĞİL

Basın açıklamasında son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına da değinildi. Sağlık ve eğitim alanlarında artan şiddetin tesadüf olmadığını belirten Sigeze, kamusal hizmet alanlarında çalışan emekçilerin giderek daha güvensiz koşullarda görev yaptığını söyledi.

“Bizler yalnızca sağlık çalışanı değil, aynı zamanda ebeveynleriz” diyen Sigeze, hem hastanelerin hem de okulların güvenli alanlar olması gerektiğini vurguladı.

SORUN MÜNFERİT DEĞİL, SİSTEMSEL

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, görev başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün üzerinden 14 yıl geçtiğini hatırlatarak sağlıkta şiddetin giderek derinleşen bir kriz haline geldiğini açıkladı. Türk Tabipleri Birliği tarafından “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilen 17 Nisan’da yapılan açıklamada, sağlık emekçilerine yönelik saldırıların artık istisna değil, sistematik bir sorun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Dr. Ersin Arslan başta olmak üzere sağlıkta şiddet nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Fikret Hacıosman, Dr. Ekrem Karakaya ile güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan anıldı; mobbing ve soruşturma baskısı sonrası yaşamına son veren Dr. Melike Erdem de unutulmadı.

Ankara Tabip Odası, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde yaptığı açıklamada sağlık sisteminin şiddeti beslediğini vurguladı. Beyaz Kod bildirimlerinin 140 bini aştığına dikkat çekilen açıklamada, “İflas eden sağlık sistemi şiddeti büyüttü” denildi.

Ankara Tabip Odası, sağlıkta şiddetin tek bir nedenle açıklanamayacağını belirterek sorunun sağlık politikalarından kaynaklandığını vurguladı. Açıklamada Sağlıkta şiddete karşı cezasızlığın son bulması için TTB’nin hazırladığı “Sağlıkta Şiddet Yasası” yürürlüğe konmak zorundadır. Sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçlarda cezalar artırılmalı ve cezasızlık son bulmalıdır” denildi.