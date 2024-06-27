Sağlıkta şiddet bitmiyor: İzmir’de doktor ve asistana yumruklu saldırı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda görevli doktor Hüseyin Emrah Keskin ile asistanı Hazal Yaşar Çokyaman, hayatını kaybeden bir hastanın yakınları tarafından darp edildi. İzmir Tabip Odası, “Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

Sağlıkta şiddet bitmiyor. Son şiddet olayı ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon'da yaşandı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bir hasta dün hayatını kaybetti. Hastanın ölüm haberini yakınları ile paylaşan doktor Hüseyin Emrah Keskin ile asistanı Hazal Yaşar Çokyaman, hasta yakınları tarafından darp edildi.

Saldırıda doktor ve asistanı yaralandı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir" denildi.

Kurulun açıklamasında, 2 saldırganın asli işlemlerinin devam ettiği ve bugün adliyeye sevk eidleceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde yaklaşık 1 yıldır tedavi görmekte olan immobil bir bakım hastası 26.06.2024 tarihinde akşam saatlerinde vefat etmiştir.

Yoğun bakım biriminde görevli uzman ve asistan meslektaşlarımız, hastanın vefat haberini hasta yakınları ile paylaşmakta iken hasta yakınlarından birisi bir meslektaşımıza saldırmış, kafasına yumrukla 3-4 kez vurmuş, bir kadın meslektaşımızın kolunu yaralamıştır. Meslektaşlarımız olayın ardından adli rapor için acil serviste beklendiği sırada hasta yakınlarından birisi de meslektaşımızı tehdit etmiştir.

Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Odamız Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel ve Odamız avukatı Mithat Kara hastaneye ulaşmış, meslektaşlarımızla desteklerini paylaşmış, adli sürecin başlaması, ifadelerin verilmesi ve tutanakların düzenlenmesi konusunda gece boyunca meslektaşlarımızın yanında olmuştur.

Meslektaşımıza fiili saldırıda bulunan ve tehdit eden 2 kişinin, adli işlemleri karakolda devam etmektedir. Bu kişilerin 27.06.2024 tarihinde adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir.

Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir.

Sağlıkta şiddeti sıradanlaştıran, gündemden düşürmeye çalışan ve görmezden gelen idarecilere ve sağlık otoritesine inat, sağlıkta şiddete ve sağlık otoritesinin yaklaşımlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli sürecin takipçisi olacak, hastanedeki güvenlik zaafiyetine karşı önlemlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız."