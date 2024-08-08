Sağlıkta şiddet çözüldü: Yokmuş gibi yapmak!

Sağlık Bakanlığı, sağlıkta şiddet sorununu çözdü. Şiddete uğrayan sağlıkçılar için hayata geçirilen 113 Beyaz Kod çağrı merkezinin başvuru istatistikleri açıklanmadı.

Sağlık emekçilerinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan şiddet sorununa ilişkin veriler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanlığı döneminde 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi’ne yönelik bakanlığa iletilen soru önergelerinin tamamı yanıtsız bırakıldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanı olduğu dönemde yanıtlamadığı yazılı soru önergelerini yeni Sağlık Bakanı’na da sordu.

Türkiye'deki sağlık emekçilerinin gece gündüz mesai harcadığının altını çizen CHP'li Emir, “Canı pahasına çalışan sağlık emekçilerinin maruz kaldığı şiddet vakaları her geçen yıl artmaktadır” dedi. Emir, “Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının acil çağrıları için” hayata geçirilen 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi’ne bildirilen acil kodlara yönelik verilerin kamuoyu ile paylaşılmamasına tepki gösterdi. Sağlıkta şiddetin Türkiye’nin öncelikli sorunlarından biri haline geldiğinin altını çizen Emir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu ana kadar caydırıcı olabilecek adımlar atılmamış ve sorunun çözümüne ilişkin adımlar ötelenmeye devam etmiştir. Sağlıkta şiddet vakalarına ilişkin verilerin kamuoyu ile paylaşılmaması da alınabilecek önlemleri geciktirmektedir. Bir an önce veriler kamuoyu ile paylaşılmalı ve ortaya çıkacak tablo ışığında gerekli adımlar atılmalıdır.”

BEYAZ KOD VEREMİYORLAR

Aile Sağlığı Merkezleri’nde yaşanan sorunlara da dikkati çeken Emir, şunları kaydetti:

“Tıbbi Sekreter, Acil Tıp Teknisyeni, Ebe, Hemşire ve Temizlik Personeli 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre Aile Hekimlerince istihdam edilerek görev yapmaktadır. Bu durum Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) görevli sağlık personelinin, Aile Hekimleri’nin işten ayrılması veya tayin edilmesi durumunda iş akdinin devam edip etmeyeceği hususunda endişe yaşamasına neden olmaktadır. Aynı zamanda işsiz kalma korkusu ile birçok sağlık personeli iş tanımı olmadan çalışmakta ve birbirlerinin işini yapmak durumunda kalmaktadır. Kadro ve iş güvencesinin olmaması bu pozisyonlarda çalışanların, aile birliğini koruyamamasına ve parçalanmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda ASM Grup Elemanları tazminat hakkından da yararlanamamaktadır. Çalışanlar şiddete maruz kaldığında ise ‘Beyaz kod’ verememekte ve yardım talep edememektedir.”

Emir, Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanlığı döneminde yanıtını alamadığı sorularını yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na yöneltti. CHP’li Emir’in, Bakan Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi verilerinin açıklanması talep edildi.