Sağlıkta şiddet: İlaç talebi reddedilen hasta, beyzbol sopasıyla sağlık merkezini bastı

Diyarbakır’da bir hasta, ilaç yazma talebini reddeden doktora beyzbol sopasıyla saldırı girişiminde bulundu.

Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) gelen bir hasta tedavi gördüğü doktordan ilaç yazmasını istedi.

İddiaya göre, doktor tarafından talebi reddedilen hasta, doktora saldırı girişiminde bulunarak hakaret etti.

Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesi üzerine saldırgan bu kez aracından aldığı beyzbol sopasıyla içeri girmek istedi.

Sağlık çalışanları, merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı.

Doktorun hafif bir şekilde yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.