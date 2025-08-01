Sağlıkta şiddet sürüyor: Hekimler iş bıraktı

Haber Merkezi

Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’nde önceki gün saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, hekim ve güvenlik görevlisi yaralandı. İddiaya göre olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen İbrahim Halil K., acil servise girdiği anda karşısına çıkan güvenlik görevlisi Harun Polat’ı elindeki bıçakla boğazından yaraladı.

Saldırgan daha sonra sesleri duyup, odasından çıkan Dr. İsmail Aydoğdu’ya bıçakla saldırdı. Yaralanan sağlıkçılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, zanlı adliyeye sevk edildi.

Dr. Aydoğdu, sağlıktaki şiddetin son bulması gerektiğini söylerken, yaşananların ardından hastanede çalışan sağlıkçılar dün bir günlük iş bıraktı. Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Derya Bulgur, şiddetin son bulması için bir an önce yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.