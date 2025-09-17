Sağlıkta şiddet sürüyor: Mardin'de hasta yakını, aile hekimini darbetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde aile hekimi Dr. Baran Şeşen, hasta yakını tarafından darbedildi.

Doktor hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesindeki Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sonuç göstermek isteyen hasta yakını, sıra numarası almadan aile hekimi Dr. Baran Şeşen ile görüşmek istedi.

Aile hekimi, sıra numarası alması gerektiğini söyleyince tartışma çıktı.

Hasta yakını, doktora küfredip, aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden gelen hasta yakını, bu kez aile hekimini darbetti.

Dr. Baran Şeşen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan şikayet sonrası gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, doktorun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.