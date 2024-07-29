Sağlıkta şiddet sürüyor: Saldırıya uğrayan doktorun kalbi durdu

Sağlıkta şiddet sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastanın saldırısına uğrayan aile hekiminin kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan doktor, hastanede tedavi altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Cumhuriyet Caddesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bir doktor, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. Kalbi duran doktor, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.'yi (48) sağlık ocağına getirdi. Daha sonra E.S., kardeşi ile birlikte Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor hastaneye gitmesini önerse de E.S. aile sağlığı merkezinde tedavi olmak istedi.

E.S., saldırdığı Dr. Mustafa Gürkan Tezvar'ın boğazını sıktı. Gürültüyü duyan aile merkezi görevlileri, olaya müdahale etti. Uğradığı saldırının ardından kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaparak, duran kalbi yeniden çalıştırdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan doktorun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alınarak, ifade için karakola götürüldü.

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU'NDAN TEPKİ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, “Aile hekimleri olarak, zor çalışma şartları, uygunsuz hukuksuz kışkırtılmış hasta talepleri ve bitmek bilmeyen angaryalar ile mücadele ederken, şiddet olaylarının yaşanmasını kabul etmiyoruz” diyerek federasyon olarak olayı kınadıklarını belirtti.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, "Aile Hekimi meslektaşımız Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hasta ve hasta yakını şiddetine maruz kalmıştır. Bilinen kardiyak hastalıkları bulunan meslektaşımız olay yerinde fenalaşmış, arrest olmuş ve hastaneye 112 aracılığıyla götürülerek acil anjiyoya alınmak zorunda kalmıştır. Şu an yoğun bakımda olan ve hayati tehlikesi devam eden Dr. Tezvar’a acil şifalar diliyoruz” dedi.

Dr. Nehir, “Bizler hastalarımızın ve ülkemizin sağlığını korumak için büyük bir fedakârlık gösterirken; fedakarlığımızın karşılığı şiddet olmamalıdır. Hekime yönelik şiddet, hiçbir gerekçeyle mazur görülemez. Mevcut hukuki düzenlemelerin caydırıcılığı yetersizdir. Önlemlerin ve yaptırımların artırılması gerekmektedir” diyerek sağlıkta şiddetin sadece hekimlerin ve sağlık çalışanlarının değil ülkemizin sorunu olduğuna dikkat çekti. Nehir sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlıkta şiddete dur demek için hep birlikte hareket edilmelidir. Sağlıkta şiddet olaylarının son bulması için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gerekli önlemleri bir an önce almalıdır. Aile sağlığı merkezlerinin ve çalışanlarının iş güvenliği sağlanmalıdır.”

Nehir, can güvenliklerinin sağlanmadığı ve insani çalışma ortamlarının oluşturulmadığı şartlarda çalışmak istemediklerinin de altını çizdi.