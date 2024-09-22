Sağlıkta şiddete kara liste talebi

HABER MERKEZİ

Eskişehir’de bir aile hekimi oğluna rapor vermediği gerekçesiyle bir anne tarafından saldırıya uğrarken, Mersin’de de yine bir hasta yakını hemşireyi boğmaya çalıştı, doktoru darp etti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkan Dr. Derya Mengücük, yaşananların sorumlusunun sağlıkta şiddete yönelik önlem almayan Sağlık Bakanlığı olduğunu belirterek “Şiddete yönelik çözüm bulmaya, önlemeye niyetleri yok” dedi.

Dr. Mengücük hastaların ve sağlık çalışanlarının toplum sağlığını önceliğini kaybeden sağlık hizmetinin sorunları ile baş başa bırakılmış, terkedilmiş halde olduğunu kaydederek “İnsan sağlığı söz konusu olduğunda en birincil koşullardan olan karşılıklı saygı ve güven bizzat siyasi otorite tarafından bozulmuş durumda. Yetkililerin şiddete yönelik çözüm bulmaya, önlemeye niyetleri yok” diye konuştu. Mengücük sözlerini şöyle sürdürdü: “İşini doğru yapmaya çalışan hekimlerin canına kastediliyor. Çalışanlarını hâlâ bu çalışma koşullarında hizmete zorlayan, caydırıcı tedbirler almayan, etkin ceza ve yaptırımlar uygulamayan Sağlık Bakanlığı, olayları görmezden gelerek, seyrek ve az varsayarak şiddeti büyütüyor. Sağlık’ta şiddet toplum sağlığı tehdidi haline geliyor. Acilen çözüme ihtiyaç var. Sorunlar belli, çözebilecek olanlarda o niyet yok.”

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, havacılık sektöründeki ‘‘Kara listenin’’ sağlık sektöründe de uygulanabileceğini ileri sürerek, ‘‘Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik sağlık hizmetleri acil dışında kısıtlanabilir’’ dedi.