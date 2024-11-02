Sağlıkta şiddete sessiz kalmayın

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde önceki gün hastaneye giden bir kadın ve erkek, cerrahi servisinde hizmet veren hemşire A.Ç.'ye fiziki saldırıda bulunarak darbetti. Saldırıya maruz bırakılan hemşirenin parmağının kırıldığı öğrenilirken, tedavisine devam ettiği belirtildi.

BirGün'e konuşan saldırıya maruz kalan A.Ç, "Ameliyattan başka bir hastayı alırken, hasta yakını önce gelip beni şikayet etmekle tehdit etti. Sonra boynumdaki yaka kartımı kopardılar ve iple boğmaya çalıştılar. Karnıma şiddetli bir tekme attılar. Hastane içinde ciddi bir arbede yaşandı ben ameliyathaneye saklandım, resmen ölümle burun buruna geldim" dedi.

Hemşire A.Ç. şunları dile getirdi: "Yaşanan olaydan sonra beyaz kod verdim sonuna kadar arkasındayım ve davadan vazgeçmeyeceğim. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Sağlık Bakanlığı bizim arkamızda değil, hastanede zaten güvenlik zaafiyeti var. Biz özellikle gece geç saatlerde tedavi yaparken tedirgin oluyoruz."

Saldırıya tepki gösteren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlıkta şiddetle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na önlem almaları çağrısı yaptı. Doğruyol, “Her gün onlarca sağlık çalışanımız hakarete küfre şiddete uğramaktadır. Sağlıkta şiddete karşı bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynamayın. Seyretmeyin önlem alın” dedi.